Ezekről minden magyar szülőnek tudnia kell: a gyerekek biztonsága a tét 2023 őszén

Mi az, amit szülőként megtehetünk iskolás gyermekünk védelme érdekében? Milyen eszközt adjunk a kezébe és mire tanítsuk meg őket, hogy önállóan, de biztonságosan járhassanak iskolába? Egy szülők bevonásával végzett kutatása alapján összeszedtünk pár hasznos tanácsot kisiskolás gyermekeknek és szüleiknek, hogy biztonságban induljon az iskolakezdés.

Gyermekeink biztonsága elsődleges. Attól függően, hogy hány éves, tehetünk bizonyos óvintézkedéseket, amelyekkel, ha nem is tudjuk minden esetben megelőzni a bajt, de baj esetén felkészítjük őket és lehetőséget biztosíthatunk számukra a megfelelő cselekedetre. A MediaMarkt és az Opinio Institute közel 700 szülő bevonásával végzett közös felmérése szerint bár a családok 60%-a 10-14 éves korban tartja időszerűnek, hogy gyermeke önállan járjon iskolába, a válaszadó szülők jelentős, 30%-a gondolja úgy, hogy gyermekük akár már 6 és 9 évesen, tehát általános iskola alsó tagozatában is elég érett lehet ehhez.

Valójában erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz, minden családnak magának kell eldöntenie, mikor jött el az idő. A legtöbb felmérés és javaslat szerint azonban 10 éves kor körül lesz a gyermek elég érett ahhoz, hogy biztonsággal tudjon tájékozódni és felmérni bizonyos helyzeteket. Természetesen ez egyénenként nagyon eltérhet, illetve az sem mindegy, milyen útvonalon lehet eljutni az iskolába, és ehhez milyen eszközöket kell igénybe venni.

Tanítsuk meg gyermekünket biztonságosan közlekedni!

A kutatásban résztvevő szülők 87%-a szerint az alapvető közlekedési szabályok és biztonsági szokások gyakorlása az első, amit megtanítanának gyermeküknek. Ez az evidencia manapaság azonban már jóval komplexebb, mint szüleink vagy nagyszüleink idejében volt, hiszen azóta az élet felgyorsult, a forgalom megnőtt és változtak a közlekedési eszközök is. A megkérdezettek mindössze 19%-a nyilatkozott úgy, hogy gyermeküket autóval viszik minden nap, többségüknek (29%) már egyedül, sétálva vagy tömegközlekedéssel jár, illetve 8%-nak pedig egyedül, biciklivel vagy rollerrel közlekedik gyermeke. Az általános biztonsági tanácsok mellett tehát – úgy, mint a körülnézünk, mielőtt lelépünk az útról, vagy a zebrán, zöld lámpánál való átkelés tanácsánál – jóval összetettebb közlekedési szabályok biztonságos elsajátítására és megfelelő felszerelésre (bukósisak, fényvisszaverők) van szükség, mielőtt gyermekünket útnak engedjük.

Mikortól érdemes mobiltelefont adni gyermekünknek?

A nagy kérdés, ami egyre kisebb kortól foglalkoztatja a szülőket. Nem csak a már mobiltelefonnal rendelkező osztálytársaktól érkező „nyomás” miatt, sokkal inkább az általános aggódás enyhítése és az elérhetőség érdekében. A kutatásban résztvevő szülők többsége, 56%-a 10-14 éves korban adna gyermekének elsőként saját telefont, ugyanakkor 25% akár már korábban, alsó tagozatban élne a lehetőséggel. Ez a válasz a 20-29 évesek körében volt a legjellemzőbb. A családok 14%-a csak 15 éves kor felett, ugyanakkor a megkérdezettek 4%-a akár már 6 éves kor alatt is elég érettnek érzi gyermekét ahhoz, hogy mobiltelefon segítségével kommunikáljon vele. A szaktanácsadók szerint – ha csak speciális igények nem indokolják – felső tagozat előtt az okostelefon helyett érdemes lehet inkább okosórát beszerezni a gyermek számára. A felmérés szerint a szülők 47%-a szeretné tudni, hogy merre jár gyermekük. Ennek érdekében használnak, vagy terveznek használni valamilyen technikai eszközt, okosórát, telefont, alkalmazást. Erre a funkcióra egy okosóra is tökéletesen alkalmas lehet, sőt, bizonyos modellek lehetővé teszik 1-2 előre beprogramozott telefonszám hívását is. Ha azonban mindenképp mobil vásárlására kerülne a sor, érdemes első készüléknek egy olcsóbb eszközt választani a sérülések, az elvesztés vagy lopás lehetősége miatt.

Beszélgessünk az esetleges veszélyhelyzetekről!

Amikor nincs velünk, a közlekedésből adódó veszélyhelyzetek mellett számos olyan kellemetlen szituáció történhet gyermekünkkel, amelyekkel az addigi élete során nem került szembe. Ilyen lehet a felügyelet nélkül idegenekkel való találkozás, a rosszindulatú, esetleg rossz szándékkal közeledő társak az iskolában vagy az iskola körül, mobil és számítógép használata esetén pedig az online térben. A Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója, Szilágyi Gábor fontosnak tartja, hogy gyermekeivel folyamatosan beszélgessenek ezekről a helyzetekről:

Mindig arra bíztatjuk a lányainkat, hogy merjék felénk jelezni, ha számukra kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe kerültek, még olyan esetben is, ha a figyelmeztetésünk ellenére kerültek bajba, ezért azt hiszik, hogy haragszunk majd rájuk. Véleményem szerint a legtöbb, amit a szülő tehet, hogy mindig igyekszik megértéssel kezelni a helyzetet és bízni gyermekében. Sok esetben a szülő reakciójától való félelem tartja vissza őket attól, hogy nyíltan merjenek beszélni az őt ért atrocitásokról. Ilyen helyzetben jó, ha emlékeztetjük magunkat rá, hogy mi is voltunk gyerekek és nem mindig tettük azt, ami helyes.

Ha gyermekünk kamaszkorban van, vagy csak éppen olyan periódusban, amikor nem szívesen nyílik meg felénk, érdemes diszkréten az iskolával, az osztályfőnökkel is rendszeresen egyeztetni. Olyan nehézségekre mutathatnak rá, amit a megszokott otthoni környezetben nem biztos, hogy érzékelünk.

Emlékeztessük gyermekünket a mobilhasználat veszélyeire!

Az okosóra vagy a mobil rendkívül hasznos eszközök a megfelelő használat mellett. A mai gyerekek többsége úgy nő fel, hogy a szülőktől automatikusan, megfigyelés alapján tudja használni a készülékeket, de érdemes azért az önállósodás folyamataként a legfontosabb funkciókat átismételni velük, mielőtt útnak engedjük őket. Arra az esetre, ha történne valami a telefonnal vagy az órával, jó, ha tudnak fejből legalább 2-3 telefonszámot, amit baj estén felhívhatnak. Akár a rendőrség és a mentő hívását is begyakoroltathatjuk velük. Okosórák esetében lehet lényegesen eltérő a hívás/segélyhívás funkció, ezeket használat előtt mindenképp vegyük velük át. Hasonlóan fontos azonban, hogy megtanítsuk számukra, hogy egy olyan eszköz, ami kapcsolódik az internetre, sokrétű veszélyforrás is lehet. Egy okos készülék figyelemelterelő mivolta – a képernyő bámulása, hangos zenehallgatás – elsősorban a közlekedésnél veszélyes, ugyanakkor az online jelenlét olyan helyzeteknek teheti ki őket, amelyekkel a szülő mellett ülve, az ő telefonját, gépét használva korábban feltehetően nem találkozott.

Alapvető szabályok iskolásoknak okosmobilhasználathoz

Bár gyermekünk, mire okostelefonhasználó lesz, feltehetően már „mindent jobban tud” nálunk, érdemes azonban sulykolni az eszközhasználathoz kapcsolatos bizonyos alapvető szabályokat. Ezek közül az első és talán az egyik legfontosabb, hogy ne adjon ki személyazonosságra vonatkozó adatokat, információkat senkinek se magáról, se a családjáról. Ilyen információkat az ő korában kizárólag a szülőktől kérdezzen bárki. Kivétel lehet ez alól, ha eltéved, és egy rendőrtől vagy egy bolti eladótól kér segítséget, de online ezt nem indokolja semmi. Állítsa a közösségi profiljait privátra, és mindig győződjön meg róla, hogy aki ismerősnek jelöli, azt valóban ismeri. Fontos rámutatni, hogy kezelje óvatosan azokat, akik a világhálón veszik fel vele a kapcsolatot! Nem tudhatja biztosan, ki van valójában a profil mögött. Ne feledje, hogy bármi, amit akár telefonon, akár online megoszt magáról, azzal már nem ő rendelkezik és mások felhasználhatják ellene. Az internetes bántalmazások típusainak spektruma igen széles, az üzenetben, vagy kommentben történő megszégyenítéstől kezdve a képmanipulációkon, személyiséglopáson vagy szexuális zaklatáson keresztül bármivel találkozhat gyermekünk onnantól kezdve, ha létrehoz egy közösségi felületen egy profilt.

Ha nem megy szóval...

A műszaki áruházlánc felmérése szerint a biztonságos közlekedés mellett a gyermeküknek leggyakrabban hangoztatott szülői tanács, hogy ne álljon szóba idegenekkel. A szülők 83%-a felhívja erre csemetéje figyelmét, ugyanakkor azt, hogy milyen az, amikor valaki illetlenül közeledik hozzá, és ilyenkor mit tehet, arról mindössze a megkérdezettek 23%-a beszélgetne gyermekével. A kutatás eredményei alapján ezért a MediaMarkt két infografikában szedett össze pár hasznos tanácsot, amit szülőként érdemes megfogadni, gyermekünknek pedig minél többet hangoztatni. Az infografika poszter nagyságban készült azzal a céllal, hogy otthon a hűtőre kiragasztva a gyerekek ne a szülőktől hallják ugyanazokat a mondatokat nap mint nap, mégis emlékeztesse őket az óvatosságra.

