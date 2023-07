Őrülten rápörögtek erre a lehetőségre a magyarok: újabb kemény lakásár-drágulás jöhet

Júliustól számítva mindössze három hónap áll rendelkezésre a megfelelő ingatlan kiválasztására azoknak, akik még biztosan szeretnének élni az aktuálisan elérhető otthonteremtési támogatásokkal. A fokozott érdeklődés már megindult, az első hetekben 16%-kal erősebb vevői aktivitást mutatnak a Duna House statisztikái. A kereslet növekedésével az ingatlanárak emelkedésére is számítanak a szakemberek, ami szintén a gyors döntéseket segítheti elő.

Megbolygatták a szezonális ingatlanpiaci trendeket a falusi és a városi családi otthonteremtési támogatással, valamint a Babaváró támogatással kapcsolatban bejelentett változások. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján május végéhez képest az utolsó tanítási hét és az iskolaszünet kezdete 15-20%-kal vetette vissza átlagosan a vevők aktivitását az ingatlanpiacon, ami 2023-ban sem volt másként. Idén azonban a tanítás végétől szokásosan legalább egy hónapig tartó, visszafogottabb érdeklődés helyett június közepéhez képest júliusban 16%-kal erősebb vevői aktivitást mutatnak az ingatlanközvetítő vállalat statisztikái. „A tavalyi év mélyrepülése után máris kezdetét vette a 2023 második félévétől várt felívelés, a CSOK-változások bejelentésének hatására a szokásos nyári uborkaszezon helyett egyre intenzívebb vevői érdeklődésről számolnak be az ingatlanszakértők." – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Az otthonteremtési támogatások bevezetésük óta aktívan befolyásolták az ingatlanpiaci folyamatokat, a piacélénkítő hatás látszólag ezúttal sem marad el. A vásárlói érdeklődés már éledezik, emellett vélhetően az ingatlanárak is rövid idő alatt reagálnak majd a fordulatra, ezért érdemes mihamarabb lépni azoknak, akik mindenképpen élni szeretnének a jelenlegi támogatási formákkal.

A fokozódó kereslet árakra gyakorolt hatásán túl nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az otthonteremtés hosszú távra szóló, komoly pénzügyi döntés is egyben, ráadásul a megfelelő ingatlan megtalálása, valamint a hiteligénylés és -bírálat folyamata időigényes. Elhamarkodott impulzusvásárlás helyett most különösen megéri ingatlan- és pénzügyi szakértői segítséggel megfontolt döntést hozni.

Az aktuálisan érvényben lévő otthonteremtési támogatások igénylési határideje december 31., ami egyelőre távolinak tűnhet, mégis érdemes előre gondolkodni és időben lépni. A Duna House és a Credipass szakértőinek számításai alapján ugyanis júliustól mindössze 3 hónapot fordíthatnak az értintett családok ingatlankeresésre, ha még szeretnék igénybe venni a most elérhető állami támogatási lehetőségeket. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb októberben már aláírt adásvételi szerződéssel kell rendelkezni, amellyel elindítható a hiteligénylés folyamata. Bár a hiánypótlás nélküli hiteligénylések manapság kb. 4 hét alatt eljutnak a folyósításig, érdemes biztosra menni, hiszen, ha a várakozásoknak megfelelően emelkedik az igénylések száma, az átfutási idő nagyjából 6 hétre tolódik majd. Az adásvételi szerződésben az esetleges hiánypótlás, csúszás miatt mindenképpen 60 napos fizetési határidőt javasolt feltüntetni. A legkésőbb október közepéig megtalált ingatlanhoz kapcsolódó hitel és CSOK igénylést inkább október végén, de november elején mindenképp tanácsos beadni a Credipass szakértői szerint.

A friss kormányrendelet értelmében jövőre módosul a Babaváró és CSOK támogatás rendszere. Az egyik legfontosabb változás, hogy január 1-től használt lakás vásárlására többé nem vehető igénybe a CSOK, csakis a listában szereplő preferált kistelepüléseken és ott is csak korszerűsítéssel, bővítéssel egybekötve. A „városi” CSOK, így ezzel az illetékmentesség (amely a vételár 4%-a, pl. 50 millió Ft-nál 2 millió Ft), a 3%-os kedvező kamatozású támogatott hitel, és az adóvisszatérítési támogatás is (új építésű ingatlanok: 5%, vagy 27%-ból 5 millió Ft) megszűnik, azonban változó feltételekkel elérhető marad a Falusi CSOK.

A megújult listán szereplő preferált kistelepüléseken egyes esetekben megemelkedett összeggel lesz elérhető a támogatás. A preferált kistelepülések mellett, a nagyobb települések külterületén lévő birtokközpont vagy tanya megnevezésű, lakóépülettel rendelkező ingatlanokra is érvényesíthető a támogatás, többlakásos ingatlanokban lévő lakások esetében viszont megszűnik.

Az új, egylakásos lakóház esetében elérhető Falusi CSOK támogatás nem változik, egy gyermek esetén továbbra is 600 ezer Ft, két gyermeknél 2,6 millió Ft, 3 vagy annál több gyermek esetén 10 millió Ft.

Használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén 1 gyermek után a 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra, 2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra forintra, 3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra változik.

Fontos: a fenti támogatási összegek minimum 50%-át kötelező korszerűsítési és/vagy bővítési munkálatokra fordítani. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor 2024-ben már nem igényelhető használt ingatlanra a Falusi CSOK sem. Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél 1 gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra, 2 gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra, 3 vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millióra nő a támogatás összege.

2024. január 1-jétől változnak még a Babaváró támogatás feltételei is, 10 millió forintról 11 millióra emelkedik a kamatmentes támogatás összege. A házaspár azonban csak akkor lehet jogosult a támogatásra, ha a pár hölgy tagja az igényléskor még nem töltötte be a 30. életévét, illetve – átmeneti szabályozásként 2024. december 31-ig – ha a feleség elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát.