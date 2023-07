Itt a bejelentés! Baj van, rengeteg magyar településen jöhet vízkorlátozás

A hőségriasztás idején átmeneti vízhiány is lehet, a Duna-menti Vízmű ezért a lakosság közreműködését kéri.

Miután az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el, a Duna-menti Regionális VÍzmű arra kéri tizenöt település lakosságát, hogy ésszerűen fogyasszanak vizet - ezt a szolgáltató egy Facebook-posztban közölte. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a locsolást is jobb lenne most szüneteltetni: a lakosokat arra kérték, hogy se automata öntözőberendezést használva, sem pedig tűzcsapról ne locsoljanak.

A fogyasztási igények további emelkedése a vízellátó rendszerben kritikus üzemállapot elérését okozhatja, amelynek következtében nagyobb kiterjedésű területen nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki - írták a közleményben.

A települések, ahol átmeneti vízhiány léphet fel, a következők:

Budakalász,

Csobánka,

Leányfalu,

Nagykovácsi,

Pilisborosjenő,

Pilisszántó,

Pilisszentiván,

Pilisszentkereszt,

Pilisszentlászló,

Pilisvörösvár,

Pomáz,

Solymár,

Szentendre,

Tahitótfalu,

Üröm

A vízműszolgáltató azt is közölte, hogy ha valóban vízhiány lépne fel, akkor lajtos kocsival juttatnak vizet az érintetteknek.