Filléres trükkökkel hűtheted le a lakást: így klíma nélkül is elviselhető a hőség

Ugyan eddig változékony volt az időjárás, a napokban ténylegesen megérkezik az igazi nyári kánikula. Ha most, a főszezonban kezdünk el gondolkodni split klíma felszerelésén, annak komoly költség- és idővonzata mellett leterheltségük miatt a megfelelő szerelő megtalálásával is gondjaink lesznek. Szakértők összeszedték azokat az alternatívákat, amikkel könnyen, gyorsan, nem utolsó sorban pedig olcsóbban is gondoskodhatunk a helyiségeink klimatizálásáról.

Mobilklíma, a tökéletes alternatíva, ezekről a mobil eszközökről sokakban az a kép él, hogy valamilyen szempontból rosszabb választást jelentenek a „hagyományos” split klímáknál, pedig ez nem is állhatna messzebb a valóságtól. A legnagyobb előnyük természetesen, hogy egyszerűen beüzemelhetőek, nem kell hozzá szinte semmilyen szerelési munka, így külön szakértelem sem. Egyszerűen kiválasztjuk a nekünk megfelelő funkciókkal rendelkező és árkategóriába tartozó készüléket, és otthonunkba elszállítva azonnal élvezhetjük is a friss, hűvös levegő előnyeit egy forró napon. A kánikula elmúltával pedig akár mehet is az eszköz a padlásra vagy tárolóhelyiségbe.

A mobilklímák másik nagy előnye, hogy ezek ára még a legtöbb extra funkcióval bíró készülékek esetén is jóval kedvezőbb a split klímákénál. Minthogy a mobilklímák beállítása nem igényel átalakítási munkálatokat és szakember bevonását, ideális megoldást jelentenek azoknak is, akik albérletben élnek. A beüzemelésnél az áramellátás mellett a szellőzőcső kivezetéséről kell gondoskodni, de ma már erre is számos, kifejezetten esztétikus megoldás létezik.

A mobilklímák piaca folyamatosan bővül, léteznek már például olyan eszközök, amelyek egyben tisztítják is a levegőt – ez különösen hasznos lehet például az asztmában, allergiában szenvedőknek

– mondta el Garai József az Euronics stratégiai beszerzője. –

Emellett már számos okosfunkció is elérhető ezekben a termékekben, például wifin keresztül be- és kikapcsolhatjuk őket, vagy távolról szabályozhatjuk otthonunk hőmérsékletét. Ráadásul több olyan mobilklíma is akad, amely ősszel fűtésre is használható. A mai modern inverteres készülékek akár energiatakarékosabbak is lehetnek egyes fűtési megoldásoknál.

Ventilátor, a lesajnált kistestvér

A ventilátorokat hajlamosak vagyunk letudni annyival, hogy olcsó készülékek, amik valamelyest segítenek javítani a közérzetünket a legnagyobb melegben, pedig ezekben a készülékekben is jóval több van. A ventilátorok egyik legnagyobb előnye a mobilitás. Szobáról szobára használhatjuk ugyanazt az egy készüléket, ráadásul a klímákkal ellentétben nem egy pontra fújnak, ezért komfortosabb a használatuk.

A vásárlásnál fontos szempont, hogy ki és hol használja majd a készüléket. Kisebb helyekre javasolt az asztali ventilátor. A leggyakrabban választott megoldás az álló ventilátor, aminek többségénél a magasság és a forgás sebessége is változtatható. Az oszlopventilátor működése nem jár akkora huzattal, így kisgyerek és erre érzékenyek közelében leginkább ezek a készülékek javasoltak. Nagyobb teljesítmény esetén a padlóventilátor a leghatásosabb, bár ez a készülék nem forog, viszont a lapátja többnyire fémből készül, ezért nagyobb légmozgást idéz elő, így még jobban javítják a hőérzetünket.

A ventilátor önmagában is segíthet a nagy meleg leküzdésében, de akár klímaberendezések, léghűtők kiegészítője is lehet, valamint kültéren szóba kerülhetnek a vízporlasztós ventilátorok is. A párásító ventilátorokat a lapátok mellett víztartállyal is ellátták, így azok hűsítő hatása még jobban érződik. Ezek ideálisak azokhoz a helyiségekhez, ahova klíma nem szerelhető fel, mint amilyen például egy terasz. Előnyük még a normál ventilátorokhoz hasonlóan a hordozhatóságuk. Beltéren, különösen párás vagy párára érzékeny helyiségekben azonban nem javasolt a használatuk.

„A ventilátorokat elsősorban a jó ár-érték arányuk miatt választják a vásárlóink” – teszi hozzá a szakértő.