Jól járhat, aki ezt most meglépi? Fontos döntés előtt a magyar háztulajok

Egyre kevesebben mernek belevágni most a korszerűsítésbe. Hol tartanak a hőszigetelés árak 2023-ban, milyen munkadíjakkal érdemes számolni? Ezeket a kérdéseket járta körbe szakemberek segítségével a HelloVidék.

Eezt az évet egy erős visszaesés jellemzi. A lakossági vásárlóerő a korábbi évekhez képest nagyon megcsappant. Országos szinten körülbelül 30 százalékos visszaesés van a magánszemélyek által megindított beruházásokban. A támogatott felújítás nagyon megdobta az elmúlt két év forgalmát, aki felújításban gondolkodott, ebben az időszakban vágott bele - mondta a HelloVidéknek Balogh János, az Újház Piramis Építőház kiskereskedelmi üzletágvezetője.

Hozzátette: ami még kritikus, hogy jóval kevesebb új családi ház épül. Most nincsenek azok a kedvezményes lakossági hitelek sem, amik korábban, emiatt sokan nem tudnak belevágni az építkezésbe. Új fejlemény, ahogy csökkent a kereslet, úgy esett vissza bizonyos építőanyag-típusok ára.

A szakember szerint tavaly év végéhez képest most ott tartunk, hogy 15-20 százalékkal csökkent a például a faanyag ára. A vas ára is egy éve folyamatos csökkenésben van, de például a kerámia falazóanyagok árai is megindultak lefelé.

Viszont a többi termékkörre ez nem mondható el egyelőre, ott még növekedést tapasztalhatunk

- tette hozzá. Viszont a szakemberek ennek ellenére azt tapasztalják, amióta nincs az úgynevezett 3+3 milliós állami otthonfelújítási támogatás, az energiaárak drasztikus emelkedése ellenére sem vágnak annyian bele az energetikai korszerűsítésekbe, ezen belül is a szigetelésbe, mint a korábbi években.

A polisztirol szigetelőanyagok ára a tavaly év végihez képest már több mint 20 százalékkal csökkent. Ez pedig egyértelműen nem erős piacot jelent

- mondta az üzletágvezető.