Ijesztő lesz, ami holnap vár a magyarokra: megszólalt a katasztrófavédelem, milliókat érint

Morgatópróbát tart a katasztrófavédelem, de a lakosságnak nincs külön teendője.

Hétfőn délelőtt 11 órától a lakossági riasztó rendszer (MoLaRi) csökkentett üzemű , úgynevezett „morgató” próbájára kerül sor. Ebben az időpontban az ország több száz pontján megszólalnak majd a szirénák - írta a Katasztrófavédelem.

A próba, mivel most országos lesz, és nem csak néhány megyére korlátozódik, azt jelenti, hogy több millióan fogják hallani. A honlapon azt is írják, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyik jelentős projektje keretében (előre meghatározott) alsó és felső küszöbértékű veszélyes vegyi ipari üzemek körzetében, országos kiterjedésű, magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (Monitoring és Lakossági Riasztó - MoLaRi) rendszert telepített. Ezt időről időre meg kell szólaltatni, de a lakosságnak további teendője csak akkor van, ha erre a katasztrófavédelem külön felhívja a figyelmet. Ez most nem ilyen eset lesz.

Mint a honlapon elérhető tájékoztatóból kiderül, 2023-ban még öt alkalommal tartanak szirénapróbát: minden hónap első hétfőjén, 11 órakor kell erre számítani. A próbák közül a szeptember 4-i teljes üzemű lesz.

