Milliókat bukhat, aki most halogatja az építkezést, felújítást: a kivárás ideje lejárt?

Visszaesett a kereslet az építőanyagok iránt, értékben és mennyiségben egyaránt harmadával csökkent a forgalom májusban, de hónapról hónapra egyre nagyobbak a mínuszok - írja a VG. Mivel a lakosság nem költ felújításra, a szigetelőanyagok ára máris 13 százalékkal mérséklődött, a betonvas pedig 35 százalékkal lett olcsóbb, mert alig indul új építkezés.

Májusban 32 százalékkal kevesebb árbevételről és 35 százalékkal elmaradó forgalomról számoltak be az építőanyag forgalmazók – írja a lap. Úgy tűnik, hiába maradtak meg az otthonteremtési támogatások, a magas hitelkamatok miatt a lakosság nem vág bele az építkezésekbe. Juhász Attila, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségén belül nemrég megalakult Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke, az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. elnöke szerint a visszaesés üteme gyorsul, totális fordulat következett be, már infláció alatti az átlagos árnövekedés.

Mivel kifutott az otthonfelújítási támogatási program, és vélhetően lecsengett a rezsipara, a lakossági kereslet befékezett, így átlagosan 17 százalékkal olcsóbbak a szigetelőanyagok, mint tavaly ilyenkor - írják. Kivitelezőt is sokkal könnyebb találni, felére csökkent az átlagos vállalási idő. Viszont sejtések szerint most azok is kivárnak, akiknek volna pénze belekezdeni a felújításokba és építkezésekbe, a megemelkedett hitelkamatoknál ugyanis jóval magasabb kamatot fizetnek az állampapírok, ami lehetőséget ad a meglévő tőke fialtatására.

A stagnáló építőanyagárak és a gyorsabban, mérsékeltebb áron elérhető kivitelezők tudatában azonban már megfontolandó, hogy aki teheti, most lehet érdemes belevágni a tervezett projektbe, amin többet spórol a recessziós környezetben, mint amennyit időközben az állampapírpiacon nyer. Ráadásul most semmilyen építőanyagból nincs hiány - írja a lap.