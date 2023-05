Vadiúj állami támogatás jöhet a használt lakások energetikai felújítására: itt a javaslat

Az energiamegtakarítást eredményező, használt lakás felújítására szánt lakossági források 50 százalékos állami támogatásból származó kiegészítését javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) - közölte a szövetség.

Elképzelésük szerint a támogatásra pályázni lehetne, és annak összegét maximálnák. Bár korábban Magyarországon jellemzően keveset költöttek meglévő ingatlanaik felújítására, ami a lakásvagyon műszaki állagának elöregedéséhez vezetett, most elsősorban energiamegtakarítási szempontból nőtt a hajlandóság erre. A jelen helyzetben viszont visszafogja ezt a hitelek és az építőanyag drágulása, ezt ellensúlyozhatná az állami támogatás - írták közleményükben.

Az ÉVOSZ szerint a támogatás mellett szól az is, hogy a lakásoknál a legtöbb energia a nyílászárókon, a falakon és a födémen keresztük szökik el. A külső nyílászárók, falak és a födém hőszigetelésében pedig mind a termékek, mind a munkavégzés területén jelentős a magyarországi gyártás, a magyar tulajdonú vállalkozások erős piaci jelenléte. Vagyis a támogatás mentőövet jelent az építőipar, elsősorban a kis-, közepes vállalkozások és a magyarországi építőanyag-gyártók részére is. Közleményükben utalnak arra is, hogy az energiamegtakarítás csökkentheti a "Brüsszelnek fizetendő kvótaösszegeket", a csökkenés pedig forrása lehet az állami támogatásnak.