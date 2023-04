Majka gyerekeinek nem lesznek filléres gondjaik: már mind a két fiának vett lakást, kocsit is kapnak majd

A műsorvezető nemrég a BIZness című podcastben beszélt arról, hogyan segíti majd fiait az elindulásban. Lakást már vett nekik, kocsira is számíthatnak, és egy daját vállalkozás elindításában is segítene majd nekik szívesen.

"Azt gondolom, az én gyerekeimnek nagyon régen elintéztem azt, hogy indulásul már mind a kettőjüknek van egy lakása, kapnak egy autót, és majd beszállok, hogy ha szeretnének társként vállalkozni valamit. De az égegyadta világon nem szeretném azt, hogy felépítek valami birodalmat, és az átszálljon rájuk.

Vagy hogy azzal szembesüljek onnan fentről, amikor lenézek – vagy lentről, amikor felnézek –, hogy ők olyanná váljanak, mint a környezetemben egy-két annyira jól élő csemete, akiknek mindenük megvolt. És akiknek gyakorlatilag fogalmuk sincs az értékről, értékrendről" – fogalmazott Majoros Péter, Majka.

A műsorvezető nem gondolkozik rosszul, hiszen a jelenlegi infláció és az energiaárak mellett mindenki biztos befektetést keres, ami, ha nem is azonnal, de végül megtérülhet. Az egyik legjobb ilyen megoldás, ha ingatlanba fektetünk és kiadjuk azt.

Mint azt kiszámoltuk korábban, ez a legértékállóbb megoldás. Ehhez persze szükségünk van indulótőkére, azonban, ha szemfülesek vagyunk már akár 20-30 millió forintért is találhatunk Budapest belvárosában lakást magunknak. Ezek a lakások természetesen aprócskák, a nagyobbak is 20-25 négyzetméteresek maximálisan, amit nehéz, vagy nem is éri meg hosszútávon kiadni. Egy ekkora lakásért ugyanis a pesti albérletpiacon 80-120 ezer forint körüli összeget lehet elkérni havonta. Tehát évente jó esteben 1 millió 400 ezer forintot tudunk rajta keresni. Ezzel pedig a befektetésünk több mint 15 év alatt térülne meg.