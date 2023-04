Kőkemény havazás érkezik: riadót fújt a Magyar Közút, ennek a fele sem tréfa

Havazás csaphat le hétvégén az ország egy résézre, a hókotrókat is beveti a közútkezelő. A helyzetet pedig nehezíti, hogy máris rengetegen váltottak elhamarkodottan nyári gumira.

A friss időjárási előrejelzések szerint az iskolai szünet első napján, csütörtökön több megyében is 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat - de olyan is lesz, ahol ennek duplája sem kizárt, írja az Index. Mint írják, holnap délutántól Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék síkvidéki területein indulhat meg az ötcentis havazás, ennél többre pedig a Zempléni-hegységben kell számítani.

A Magyar Közút is azonnal reagált: az előrejelzések alapján az érintett térségekben újra csatasorba állította a téli munkák alkalmával bevethető gépeit, a következő napokban 12 órás váltott műszakokban, folyamatosan végzik majd a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol csak kell. A közútkezelő emellett felhívja a közlekedők figyelmét arra is, hogy még a szokásosnál is óvatosabban és nagyobb körültekintéssel közlekedjenek a havazásban érintett vármegyékben, ugyanis a legtöbben már nyári gumira váltottak, ami komoly balesetek forrása lehet.