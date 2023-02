Egyre bővül az ilyen hátrányos vidéki települések listája: így avatkozik be a kormány

Még 2019 februárjában indított átfogó programot a kormány a háromszáz leghátrányosabb helyzetű település felzárkóztatására. A kezdeményezés célja, hogy "a fogantatástól a foglalkoztatásig" kíséri végig a hátrányos helyzetben élőket annak érdekében, hogy az évtizedek óta megoldhatatlannak tűnő nehézségek helyébe megoldásokat léptessen. A program módszereiről, eddigi sikereiről Kiss Dávid, a Jelenlét program szakmai vezetője beszélt a HelloVidéknek.

"Az úgynevezett jelenlét módszertannal dolgozunk, ami egy régóta alkalmazott, jól bevált metódus. Ez egy diagnózis alapú fejlesztés, amit évek óta használunk a szegregátumokban vagy más, nagyon hátrányos helyzetű területeken élők esetében. Jó eredményeket értünk el többek között Tatabányán, Monoron, Miskolcon vagy Pécsen is - mondta a szakértő, aki beszámolt arról is, hogy az adott térségben élő szakember bevonásával szoktak diagnózist felállítani. Mivel abban hisznek, hogy a helyben élők és ott dolgozók tudják csak azt, hogy pontosan mire van szükségük az embereknek.

Kiss Dávid a „Felzárkózó települések” program kapcsán elmonta, hogy az első évben 31 településsel indultak, mostanra fokozatos bővüléssel 118-nál tartanak, és április 1-től és jövőre is újabb 60-60 település kerülhet be. , majd jövőre újabb 60 kerül be. A program elsősorban a lakhatás, oktatás, gazdaságfejlesztés hármasára fókuszál, de nagy hangsúlyt fektet a szociális területekre is, többek között a sport, zene, közösségfejlesztés, drogprevenció, képzés eszközeire.

Azt láttuk, hogy az átfogó szemléletbeli változás szimpatikus volt számukra. hogy az egész települést és annak környékét is megpróbáljuk fejleszteni. És miután mi a szociális munkában hiszünk, ezért elsősorban az emberekkel foglalkozunk

- mondta el a szakértő.

