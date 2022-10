Fájni fog az ősz a kertes házban élőknek: jönnek a gigabírságok, sokan fizethetnek

A kertben álló fák lehullott leveleire sokan még mindig szemétként tekintenek, holott számos különféle módon lehet hasznosítani őket, egyféleképpen azonban nem érdemes megszabadulni tőlük, égetéssel. Nem csak azért, mert elképesztően káros, az avarégetés jelentősen rontja a levegőminőséget, de még egy egész komoly bírságot is nyakába kaphat az ingatlan tulajdonosa.

Nem csak nyáron, októberben is számos fontos feladat vár a kerttulajdonosokra, elkezdhetik például az alma-, a körte- és a cseresznyefa metszését, de az avar felgereblyézése és eltüntetése is egy tipikus és kihagyhatatlan feladat ilyenkor. A lehullott levelekre máig szemétként tekint a kerttulajdonosok jó része, holott számos módon lehet hasznosítani őket, többek között mulcsként, komposztként vagy gyeptrágyaként, egyet nem szabad csinálni velük: elégetni őket!

2021 január 1-jétől a zöldhulladék égetése országosan tilos (környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény), csak a veszélyhelyzet idejére kaptak az önkormányzatok engedményt a tiltás bevezetésére. (Ám úgy tűnik, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2021. decemberi módosítása értelmében az égetés önkormányzati hatáskörben marad a koronavírus miatti veszélyhelyzet után is.) Tanácsos ezért is, ha nincs jobb ötletünk, és mindenképpen zöld hulladékot szeretnénk égetni, előbb az önkormányzati hivatalban érdeklődni, megengedett-e, és ha esetleg igen, mikor lehet a szabályoknak megfelelően elégetni a faleveleket, kisebb ágakat. Zabar községben például nemrég tiltották be: 2022. szeptember 13. napjától a község belterületén TILOS a nyílt téri égetés!

Elképesztőn káros!

A tiltás egyik fő oka, hogy a kerti és zöldhulladék égetése során rengeteg egészségre káros anyag kerül a levegőbe. Az avarégetés jelentősen rontja a levegőminőséget: 100 kg avar égetése során annyi veszélyes anyag kerül a levegőbe, amennyi egy közepes méretű település egész légterét határérték felett beszennyezheti. Az esti égetés semmit sem javít ezen a helyzeten, sőt szélcsendes időben órákig megrekednek a szennyező anyagok a házak között, könnyen kitarthatnak reggelig, és persze a nyílászárók résein is jelentős mennyiségű füst tud a beltérbe jutni.

Nem éri meg kockáztatni

Kertben égetni tehát a veszélyhelyzet végéig, ha az önkormányzat úgy határoz, még lehet. Viszont aki áthágná a szabályokat, ne adj isten a későbbiekben tűzgyújtási tilalom alatt gyújtana tüzet, az nagyon keményen megütheti a bokáját. Szabályból pedig akad bőven.

A jelenlegi szabályozás lényege ugyanis, hogy se a helyi szabályok, se az esetleges általános tűzgyújtási tilalom nem jelenti azt, hogy bárki gátlástalanul felhalmozhatja a kertjében, mondjuk az avart. A törvény szerint ugyanis az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Akit pedig szabálytalanságon érnek, komoly pénzbírságra számíthat.

A bírság 10, illetve 20 ezer forintról indul, de bizonyos esetekben akár a többmilliós összeget is elérheti!

A tűzvédelmi bírság kiszabására a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult. A tűzvédelmi bírság megfizetése ugyanakkor nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.