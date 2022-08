Így játszhatják ki a rezsiemelést, akik családi házban élnek: kevesen gondolnak erre a trükkre

A rezsidíjak változásának bejelentését követően nagyon sok kérdés érkezett a többgenerációs házak villany-, és gázszámlájával kapcsolatban. A kedvezményes áron biztosított mennyiség ugyanis felhasználási helyenként (mérőóránként jár), márpedig számos többgenerációs családi ház esetében egy villany-, illetve egy gázóra van felszerelve - hívta fel a figyelmet a Bankmonitor.

A rezsicsökkentés átalakításának keretében 1729 köbméter gázt és 2523 kWh villamosenergiát fogyasztatunk évente a korábbi kedvezményes áron. (Ez havi szinten 210 kWh áramnak és 144 köbméter gáznak felel meg.) Ez a mennyiség felhasználási helyenként értendő, vagyis mérőóránként lehet kihasználni a kedvezményes mennyiséget.

Számos többgenerációs ház esetében problémát jelenthet, hogy a két önálló lakrész fogyasztását egy óra méri. Mit lehet tenni ebben az helyzetben?

Mennyit lehetne spórolni a külön órákkal?

Egy két családot kiszolgáló – két önálló lakrészes – többgenerációs háznál gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy havi szinten a kedvezményes fogyasztás mennyisége duplázódhatna meg. Márpedig a limit feletti fogyasztásért villany esetében 34,1 Ft/kWh, míg gáz esetén 645 Ft/köbméter felárat kellene fizetni. Egy kétgenerációs házban a külön mérőórákkal éves szinten 86 ezer forintot lehetne spórolni az áramon és 1115 ezer forintot a gázon.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a családok ennyivel többet fognak fizetni az új szabályok alapján a fogyasztásért. Elképzelhető, hogy nagyobb mértékben haladja meg fogyasztásuk a limitet. Viszont az e feletti plusz költséget nem lehet megspórolni külön mérőórával, ugyanis az már a dupla limitet is meghaladná.

Külön felhasználási hely létesítése? Egyáltalán nem egyszerű feladat

Az MVM oldalán lévő tájékoztató alapján a többgenerációs házaknál akkor jár duplán a kedvezményes mennyiség, ha külön mérőórák, felhasználási helyek kerülnek kialakításra. Ez alapján érdemes ezt az utat megvizsgálni.

Mindenképpen le kell szögezni, hogy villany és gáz esetén is komoly, költséges feladat a külön felhasználási hely kialakítása. A tervezés, az óra helye, a kialakítása, a bekötése, a szükséges kábelek, csövek elhelyezése bizony komoly összeget felemészthet.

Villany esetén fizetni kell a csatlakozásért 32 amper felett, költsége van a kábel, vezeték lefektetésének – ez függ attól, hogy légvezetékről, vagy földkábelről beszélünk -, természetesen az órát és a szekrényt is meg kell vennünk. A munkálatokat csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező villanyszerelő végezheti el. Mindezek költsége könnyen elérheti a félmillió forintot is.

Egyáltalán nem mindegy hogyan alakították ki a hálózatot

Az új mérőóra kialakításának költsége mellett mindenképpen érdemes a ház meglévő hálózatát is felmérni.

Egyáltalán nem biztos, hogy a két lakóegység elektromos vezetéke két független körön van. Ebben az esetben a két lakás függetlenítése nem áll meg az új mérőóra kialakításával, a meglévő vezetékelést is át kell alakítani, fel kell újítani. Erre is elkölthetünk adott esetben több százezer forintot is. (Ha gyermeket nevelünk és megfelelünk a jogszabályi feltételeknek, akkor szerencsére erre már felhasználhatjuk a felújítási támogatást, ezzel megfelezve a kiadásainkat.)

Ha gázzal fűtünk, akkor a belső kialakítás még fontosabb: ha egy kazánja van az épületnek, akkor a második felhasználási hely (mérőóra) kialakításával nem osztjuk meg a fűtési költségeket, hiszen a kazán csak az egyik órára lesz rákötve. Itt megoldás az lehet, ha ténylegesen a két lakásnak külön fűtési rendszert alakítunk ki, külön kazánnal. Ez pedig már jelentős, akár több millió forintos kiadással járhat. Ez még akkor is komoly összeg, ha a felújítási támogatással megfelezzük a kiadásokat.

Egy másik megoldás lehet a társasház alapítása

A társasházak számára van egy kedvezmény a gázfogyasztásra vonatkozóan: a benne lévő műszakilag önálló lakóegységek külön-külön jogosultak kedvezményes áron az évi 1729 m3 gáz felhasználására függetlenül attól, hogy az épületben egy mérőóra van. (Ez a házközponti fűtéssel rendelkező társasházak esetében jelenthet hatalmas segítséget.)

De miért jelenthet ez segítséget egy többgenerációs társasház esetében? A jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján gyakorlatilag minden ingatlant társasházzá lehet alakítani, amelyben legalább két műszakilag önálló lakóegység van. Vagyis egy többgenerációs ház esetében is van erre mód.

Szükséges hozzá egy ügyvéd által ellenjegyzett társasházi alapító okirat és egy ingatlanügyi hatóság által nyilvántartásba vett alaprajz. Az eljárás költsége 6600 forint lakóegységenként, illetve az eljárás gyorsítása esetén még további 10 ezer forint díjjal kell számolni lakásonként. Az alapító okiratot ügyvéd készíti, míg az alaprajzhoz földmérő közreműködésére van szükség, természetesen az ő díjaikkal is kell kalkulálni.

A kiadások pontos nagysága nagy mértékben függ az ügyvéd, földmérő díjszabásától, a várható költségek összességében meghaladhatják így is a 300-400 ezer forintot. Ez azonban megtérülhet akár fél év alatt is magas gázfogyasztás esetén.

Összegzés

A többgenerációs házak rezsije az új szabályok miatt jelentősen emelkedhet abban az esetben, ha az ingatlannak egy mérőórája van. A megugró költségek mérséklésére több megoldás is felmerülhet.

Kialakíthatunk több felhasználási helyet – ebben az esetben azonban érdemes a szolgáltató oldalán megismerkedni ennek folyamatával és költségével is. Akár több százezer forintot is kifizethetünk az új mérőóráért. Ráadásul a meglévő ingatlanunk hálózatát is érdemes előzetesen felmérnünk. Ha például egy kazán van az épületben, akkor a fűtési rendszer teljes átalakítására is szükség lehet ahhoz, hogy a két mérőóra elhelyezésének értelme legyen. Ez további több millió forintos kiadást eredményezhet.

Alternatív megoldás lehet gázszámlánk csökkentésére, ha az ingatlant társasházzá alakítjuk. Ez a folyamat sem egyszerű, ráadásul itt is komoly, 300-400 ezer forintos költséggel számolhatunk.

Az első megoldás jellemzően drágább, mint a második. Viszont ténylegesen szétválik a két lakás gáz-, áramfogyasztása. Ráadásul a beruházással akár otthonunk energiahatékonysága is javulhat, ezáltal a tényleges fogyasztásunk is csökkenhet.

Bárhogy is döntünk komoly kiadásokkal kell kalkulálnunk. Ha nincs elegendő pénzünk, akkor érdemes lehet elgondolkodni egy szabad felhasználású jelzáloghitel, vagy épp egy személyi kölcsön igénylésén. Ne maradjunk le az állami támogatásokról sem, egyes átalakításoknál kihasználható az otthonfelújítási támogatás is, amellyel érdemben lehet mérsékelni a kiadásainkat.

De ne feledkezzünk meg a megtérülési időről sem: mennyi idő alatt hozza vissza a rezsin megspórolt pénz a befektetett összeget. A számítás során tartsuk szem előtt, hogy a most kihirdetett árak csak év végéig maradnak velünk, azt követően változhat a “túlfogyasztás” költsége.