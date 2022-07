Brutális számlákra készülhetnek a magyarok: így is védekezhetsz a magas rezsi ellen

Mint ismeretes, az eddig megszokott, rezsivédett gáz- és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben. Aki havonta e felett használja a villamos energiát, illetve a földgázt, augusztustól azok piaci árát lesz kénytelen megfizetni. Már évek óta központi téma, miként lehet az otthonok minél gazdaságosabb működését megvalósítani, a kormány most meghozott döntése azonnali cselekvésre sarkall.

Az elmúlt héten Magyarország kormánya energia-veszélyhelyzetet hirdetett, valamint egy hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amely már a jövő hónapban életbe lép. Az intézkedések ezúttal nem nagyvállalatokra, hanem a lakosságra, a hétköznapi családokra vonatkoznak. Az ország vezetői egy átlagos áram- és gázfogyasztást állapítottak meg, és kimondták, hogy aki akár villamos energiából, akár földgázból ennél többet fogyaszt az a különbözetet piaci áron köteles kifizetni, míg az átlagba beleférő mennyiséget továbbra is a csökkentett összegért kapja. Az áramfogyasztás esetében a 210 kilowattóra, a gázból pedig a 144 köbméter fogyasztás jelenti majd a havi limitet.

Mivel mind a gáz, mind az elektromos áram díja emelkedik, alaposan meg kell vizsgálni, hogy az adott ingatlan esetében mi lenne a leg energia-és költséghatékonyabb fűtési opció. Aki az árammal való fűtés mellett teszi le a voksát, ma már számos modern megoldás közül választhat

– emelte ki Kis-Balázs Attila, a Jobbfólia ügyvezető-tulajdonosa. Az orosz-ukrán háború kitörése óta a fejünk felett lebeg az a kérdés, vajon lesznek-e gondok a gázellátással, előfordulhat-e, hogy a téli hónapokban nem fogjuk tudni a megszokott hőfokra fűteni az otthonunkat. A gázzal szemben az az elektromos fűtési megoldások előnye, hogy saját hálózatunk nem feltétlenül függ a szolgáltatóktól, hiszen megújuló energiaforrások segítségével tőlük függetlenül elő tudjuk állítani a világításhoz, de akár a fűtéshez is szükséges energiamennyiséget. Az elektromos fűtést egy megfelelő méretezésű és kialakítású napelemrendszer folyamatosan és biztonságosan képes üzemeltetni.

Ha most van lehetősége egy családnak arra, hogy 3-5 millió forintból napelemet és elektromos fűtést alakíttasson ki, úgy gondolom, nagyon megéri, hiszen ebben az esetben egy 100-120 m2-es ingatlan fűtése és villanyszámlája szinte nulla forint lesz, és 5 millió forint egyszeri beruházásával megspórolható éves szinten az előzetes rezsi emelkedési kalkulációk alapján 3-3,5 millió forint. Ami azt jelenti, hogy 1,5 év alatt visszajön a fűtés és napenergia ára, onnantól kezdve pedig éves szinten 3-3,5 millió forint megtakarítást jelent a család számára

– hívta fel a figyelmet a szakember. A fűtési rendszer korszerűsítésének tervezésekor és kivitelezésekor lényeges szem előtt tartanunk, hogy az új megoldást évekig, évtizedekig kívánjuk majd üzemeltetni, ezért sem a fűtés típusa, sem a szakemberek, sem a felhasznált anyagok megválasztásakor nem érdemes a spórolásra összpontosítani. Ha ezt tesszük, a most megspórolt összeg többszörösét költhetjük javításra, illetve karbantartásra.

Vegyük sorra, hogy a jelenleg ismert elektromos fűtési lehetőségek milyen előnyös és milyen hátrányos tulajdonságokkal rendelkeznek:

A klímákat többnyire helyiségek hűtésére használják. Vannak olyan típusok is, amelyek fűtésre is alkalmasak, azonban sokkal magasabb az áruk, ráadásul a hatékonyságuk is kétséges. Mivel levegő alapú fűtésként funkcionálnak, a levegőt forgatják, fűtik, ezáltal folyamatosan szálló port generálnak, és fűtő képességük is jelentősen gyengébb, mint a testet, tárgyat melegítő fűtő berendezéseké.

A hőszivattyú egy kiváló technológia, amelyik elképesztően jó hatékonysággal tud dolgozni, emellett a havi fenntartási költsége is kedvező. Negatívumaként csupán a nagyon magas kialakítási költségét lehet felróni (ami egy infra fűtőfóliával összehasonlítva akár annak a 4-5x ára is lehet), amihez még hozzáadódnak a későbbiekben a rendszeres karbantartási, és az eseti javítási költségek is.

A fűtőszőnyeg gyorsan és egyszerűen letelepíthető akár laminált padló, akár járólap alá, viszont, mivel elektromos fűtésről beszélünk, a havi villanyszámlánkat jelentősen meg tudja emelni, ami a jelenlegi helyzetben elég költséges megoldás.

Az infrafűtő paneleket ugyanúgy hősugárzóként tudjuk használni, hiába infra technológia. Ha előtte vagy mellette állunk, tehát a környezetében vagyunk, akkor érezzük az infra hatását, de 3 méterrel távolabb már nem tud kellően hatékony lenni.

Talán a legtöbb ingatlan esetében, ha elektromos fűtést választanak, a legjobb megoldás az infra fűtőfólia, a jobbfólia lehet. Természetesen nagyon fontos, és nem győzöm hangsúlyozni, az ingatlan megfelelő hőszigeteltsége, a nyílászárók minősége, de amennyiben ez rendben van, az infra fűtőfólia gazdaságos megoldás tud lenni. Azáltal, hogy a technológiai képességének köszönhetően nem a levegőt, hanem testet, és tárgyakat melegít, 2x hatékonyabb tud lenni, mint egy levegő alapú fűtés. Például van olyan ügyfelünk, akinek A+ energiaosztályba tartozó ingatlanja van, és a több mint 100 m2-es lakásában napi szinten 40 percet üzemel a fűtési rendszerünk, így egy fűtési szezonban a jelenleg még érvényben lévő árakat tekintve, 35-40 000 Ft-ból fűtette ki az egész téli időszakot.

Hogyan tudunk spórolni?

Természetesen anyagi ráfordítást nem, csupán odafigyelést igénylő lehetőségek is vannak, amiket meg tudunk tenni a spórolás érdekében. Ezek közül az első és legfontosabb az ingatlan megfelelő szellőzésének biztosítása. Sokan azt gondolják, hogy a ritka, de hosszú, akár 10-20 percig is tartó szellőztetések a legcélravezetőbbek, pedig – főként téli időszakban – a gyakori, de csupán 1-2 perces huzatos átszellőztetés a levegőt is sokkal jobban felfrissíti, mindamellett a hőmérsékletet nem csökkenti jelentős mértékben.

Szintén komoly megtakarításokat könyvelhetünk el, ha távollétünk idejére lejjebb tekerjük a termosztátot. Azonban nem mindegy, hogy mennyire. Ha az ingatlant 20-22 fokosra fűtjük, 14-16 foknál kevesebbre semmiképpen ne állítsuk, akkor sem, ha nem tartózkodunk az épületben.

Okos otthonok esetében kényelmes megoldást jelenthet, ha wifi segítségével távolról is irányíthatjuk a fűtési rendszerünket, de akár az infrafűtés is segítségünkre lehet, ami a többi fűtéssel szemben rekordidő alatt képes a kívánt hőfokra felfűteni.

Meglátásom szerint továbbra is az infrafűtés az, ami hatékony és jövőbe tekintő lehet azáltal, hogy nem a levegőt, hanem testeket és tárgyakat melegít, és nem mellékesen napenergiával elő tudjuk állítani az ingatlanunk számára szükséges villamosenergiát, akár fűtés céljára is. Nem beszélve arról, hogy ennek a technológiának nincs szüksége időszakos karbantartásra, akár a teljes élettartalma alatt extra költség felmerülése nélkül üzemel. Ellenben más technológiákkal, ahol évente 1, vagy akár 2 alkalommal tisztítani, karbantartani kell, és időközönként a mozgó, kopó alkatrészek cseréje szükségeltetik. Reményeim szerint a következő időszakban sokan átállnak infrafűtésre és megtapasztalják, hogy sokkal költséghatékonyabban és sokkal biztonságosabban tudnak általa fűteni

– zárta gondolatait a jobbfolia.hu ügyvezető-tulajdonosa.