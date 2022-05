Less be Erdei Zsolt otthonába: ilyen mediterrán álomvillában él most a boxlegenda

Betekintést engedett otthonába Erdei Zsolt, aki 2007-ben kezdett építkezni Fóton, és már jópár éve a városban él. Mint megmutatta, komoly gyümölcsöse is van, amit ő maga gondoz. Ha a boxlegenda manapság kezdene ilyen projektbe, akkor jócskán többe kerülne neki, mint 15 évvel ezelőtt.

Erdei Zsolt 2007-ben kezdett építkezni Fóton, immár jó pár éve lakik az óriási, már-már birtoknak megfelelő telken. A világbajnok ökölvívó nem sokszor enged betekintést a magánéletébe, valamint otthonába sem sűrűn enged kamerákat. Most viszont kivételt tett, és a TV2 kameráinak megmutatta, hol is tölti mindennapjait.

A méretes udvaron egy mediterrán stílusban épült ingatlan áll. A narancssárga árnyalatú épület oldalán akácfa virágzik, az emeletről nyíló jókora terasz is emeli az összképet. A sportolónak hatalmas gyümölcsöse is van, amelyet saját maga gondoz: a fügétől a cseresznyén és epren át egészen a kiviig olyan sok gyümölcsöt takaríthat be minden évben, hogy családja nem győzi azok elfogyasztását.

Mint a Mokkában elmesélte, már gyerekkora óta vele van a természet szeretete:

Jóformán falusi életünk volt. Disznókat, tyúkokat tartottunk. A nagypapámnak kertjében is gyümölcsös volt. Ez az élmény örökké bennem él, és én is szerettem volna egy olyan kertet, ahol gyümölcsök teremnek, hogy amikor kijönnek a gyerekeim, le tudják szedni a ribizlit, sárgabarackot, epret és málnát.

Elképesztő árak a pesti agglomerációban

Bár nem tudjuk pontosan, hogy Erdei Zsolt Fót melyik részén lakik, az biztos, hogy jócskán felmentek az ingatlanárak, amióta a legendás sportoló belefogott az építkezésbe. Az Otthontérkép adatai szerint a Pest megyei városban az átlagos kínált négyzetméterár jelenleg 296 ezer forint, szóval 2022-ben elég sokba fájna egy ekkora ingatlan a településen.

És nincs ez másképp a teljes fővárosi agglomerációban sem. A Pénzcentrum korábbi cikkében az OTP Ingatlanpont szakértői arról beszéltek, hogy Budapest 20 kilométeres vonzáskörzetében a 30-35 millió forintos árkategóriában nincsenek jó állapotú családi házak. Sok jóval Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője sem kecsegtetett, aki szerint Pest megyében 2022 első hónapjaiban 39-40 millió forintos átlagár volt a cég tranzakciós adatai alapján.