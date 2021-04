Nyakunkon a brutális felújítási hullám: ha belevágsz, erről semmiképp sem szabad megfeledkezned

Újabb felújítási hullámot indíthat el az év eleje óta otthonfelújításra elérhető 3 millió forintos állami támogatás. Érdemes elgondolkozni a lakás villamossági hálózatának megújításán is: íme néhány tipp, hogy mire figyeljünk, ha belevágunk egy ilyen projektbe.

Várhatóan komoly érdeklődés lesz majd a 3 millió forintos lakásfelújítási támogatásra és sokan vágnak bele egy ilyen projektbe idén. Ha pedig már megújul az otthonunk, érdemes odafigyelni a villamossági hálózatra is,

hiszen az elmúlt években jelentősen megnőtt a háztartásokban használt elektromos berendezések száma, ami egyrészt nagyobb terhelést ró a hálózatra, másrészt új felhasználói igények jelentkezésével is jár.

Egy online felmérés során a válaszadók 60,5 százaléka jelezte, hogy szerepel a terveik között otthonuk elektromos hálózatának felújítása. A biztonság egy ilyen projektnél kiemelten fontos szempont a magyarok számára, a válaszadók 80 százaléka ezt sorolta az első helyre, az ár (költségvonzat?) ebben az esetben csak másodlagos. A Schneider Electric összegyűjtött néhány tippet, mire érdemes odafigyelni az otthoni villamossági hálózat felújításakor, hogy a várt eredmény szülessen a projekt végén.

Már a 30-asoknál is megérheti

Bár egy 30-40 éves ház vagy lakás nem számít igazán öregnek, érdemes lehet az ilyen korú ingatlanok esetében is felmérni a helyzetet, különös tekintettel arra, hogy milyen vezetékeket használtak. Egészen az 1990-es évek elejéig ugyanis az alumínium vezetékek voltak a legelterjedtebbek a hazai otthonokban, ezt követően kezdtek áttérni a rézvezetékekre. Az alumínium vezetékeket mindenképpen célszerű lecserélni és ha például későbbi hozzáépítés történt, vagy részleges felújítás korábban, arra is érdemes odafigyelni, hogy ne legyenek olyan pontok, ahol alumínium- és rézvezetékek találkoznak, ez ugyanis az elektromos tüzek igen gyakori oka. A fiatalabb, már teljes egészében rézvezetékekkel felszerelt ingatlanok esetében is érdemes átnézni a rendszert és újragondolni, hiszen ma már sokkal több elektromos eszközt használunk, mint akár 15-20 éve, és a jelenlegi igényekhez képest alultervezett hálózat lehet például az egyik oka annak, ha sűrűn leveri a biztosítékot egy-egy nagyobb fogyasztó bekapcsolása.

Mehetnek az elosztók

Ha valaki belefog a felújításba és kiüríti az otthonát például a falak újrafestése miatt, akkor érdemes elgondolkozni azon is, hogy az elektromos hálózat végpontjai a megfelelő helyen vannak-e, illetve elegendő van-e belőlük. Az utóbbi években az egyre több mobileszköz és egyéb készülék miatt sokan arra kényszerülnek, hogy újabb és újabb elosztókat helyezzenek el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanarra a dugaljra több terhelés jut, ami kockázatot jelenthet a hálózatban. Érdemes ezért átgondolni, hogy mit, hol használunk és ez alapján új végpontokat kialakítani, akár jóval többet, mint korábban.

Gondoljunk a töltésre

A legtöbb háztartásban ma már több olyan eszközt használnak, amelyek USB csatlakozáson keresztül is tölthetők. A villamossági szerelvények között pedig a legtöbb gyártó már kínál olyan dugaljat, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a készülékeket közvetlenül rajtuk keresztül töltsük és ne kelljen külön adaptert használni. Ezen azért is érdemes lehet elgondolkozni, mert például az okostelefon-gyártóknál megjelent egy olyan trend, hogy külön töltőadapter nélkül hozzák forgalomba új készülékeiket. Amikor ilyen speciális dugalj beszerelését tervezzük, érdemes átgondolni, hol használjuk ezeket a berendezéseket - például hol alakítottuk ki a home office helyét - és ott elhelyezni őket. Elérhetők már olyan megoldások is, melyek a hagyományos dugaljat kombinálják az USB töltőkkel, így nem kell feláldoznunk egy dugaljhelyet.

Készüljünk az okosra

Kényelmi és fenntarthatósági szempontok miatt is egyre többen alakítanak ki okosotthon-rendszert, vagy terveznek hasonló lépést. Egy ilyen megoldás rendszere, ami már itthon is elérhető - nem csak arra jó, hogy akár mobilról vezéreljük a világítást, vagy a redőnyöket, esetleg a munkahelyről is megnézhessük, hogy tényleg kikapcsoltunk-e mindent, vagy nem maradt nyitva egy-egy ablak, de abban is segíthet, hogy kevesebb energiát használjunk fel otthonunkban. Ha még nem is sikerült végleges döntést hozni az okosotthon kialakítása kapcsán, ha mostanában újítja fel valaki lakásában az elektromos hálózatot, akkor célszerű olyan vezetékezési megoldást választani, amivel okosotthon kompatibilissé válhat a rendszer. Ehhez például minden kapcsolóhoz célszerű kihúzni az úgynevezett nulla vezetéket is, amit majd a később beépített okosotthon-berendezések tudnak használni.

Legyen stílusunk

Bár a legtöbben egyszerű, fehér műanyag tárgyakként gondolnak a villanykapcsolókra és egyéb elektromos szerelvényekre, ma már mind színben, mind anyagában és formájában nagyon változatos kínálat érhető el a piacon. Érdemes tehát a felújítás során a kapcsolókkal, dugaljakkal is alkalmazkodni az új stílushoz.

Gondosan válasszunk szakembert

Az otthoni villamossági hálózat felújításához mindenképpen kérjük szakember segítségét. A jelenlegi helyzetben ez persze korántsem egyszerű, figyelembe véve a szakemberhiányt, éppen ezért óvatosságra ad okot, ha a megkeresett villanyszerelő akár pár napon belül kezdeni tud. A legjobb szakemberekre akár hónapokig is várhatunk, ha pedig nincs ennyi időnk, akkor törekedjünk a kockázatok csökkentésére. Így például a szükséges anyagokat vegyük meg magunk, vagy kísérjük el a villanyszerelőt a beszerzéskor, hogy tényleg azt és olyan minőségben szereljenek be az otthonunkba, amit elterveztünk, és mindenképpen fordítsunk kiemelt figyelmet a megfelelő elszámolásra is.