Erre senki sem számított: ezek a MI legnagyobb veszélyei az oktatásban

Két szemeszteren keresztül kísérelték meg matematikai kurzusaikon ChatGPT-szerű mesterséges intelligencia használatát a Corvinus oktatói: diákjaik mindvégig szabadon használhatták feladataik elkészítéséhez, sőt, vizsgáikhoz is a MI-t. Az eredmény a két oktatót is meglepte: csökkent a hallgatók motivációja és a csoport általános tudásszintje, valamint jobban kiéleződtek a hallgatók közötti társadalmi egyenlőtlenségek is - olvasható a Budapesti Corvinus Egyetem közleményében.

A mesterséges intelligencia rövidesen teljesen átalakíthatja az oktatás kereteit, és ennek a folyamatnak jócskán lesznek negatív hatásai a tudáselsajátítás eddig megszokott módjára. Ebben látják a MI legfőbb veszélyét az oktatásban a Corvinus tanárai, Benedek Márton és Sziklai R. Balázs, akik matematikai kurzusaikon két féléven keresztül korlátlanul engedték hallgatóiknak a ChatGPT-hez hasonló eszközök használatát. A két oktató a hallgatók motivációjának növekedését várta a mesterséges intelligencia használatának lehetővé tételétől, de pont az ellenkező hatást érték el vele: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A jók nem nyernek „A rosszabb tanulók örültek a könnyebb megoldási útnak, a jó tanulók pedig rájöttek, hogy kevesebb energiabefektetéssel is elérhetik ugyanazt az eredményt, ezért nem is fáradoztak tovább a hagyományos tanulási módszerekkel” – mondja Benedek Márton, és hozzáteszi, hogy a feladatok mesterséges intelligenciával való megoldása során pont az alkotás, hibázás és a megértés fontos fázisai vesztek ki a tanulási folyamatból. 2023 tavaszán − a Corvinus oktatóinak első MI-t beengedő kurzusán – még csak pár hónapja jelent meg a ChatGPT, ekkor még alig néhány hallgató használta ezt az eszközt. Az egy évvel később megtartott kurzusukon azonban már szinte minden hallgató alkalmazta a ChatGPT-szerű platformokat. Egy év alatt olyan elterjedtté vált a mesterséges intelligencia használata és annyit finomodtak ezek az eszközök, hogy a hallgatók többsége vakon rábízta magát, és meg sem próbálta megérteni a feladatok megoldásához vezető folyamatot. „A mesterséges intelligencia kiváltotta a problémákra megoldást kereső folyamatot, pedig a tudáselsajátítás során a folyamat megértése sokkal fontosabb lett volna, mint maga a megoldás” – magyarázza Sziklai R. Balázs. Megjegyezte, hogy azon hallgatók nagy részének, akik tökéletes vizsgát adtak le az MI használatával, a pontszámaik kézhez kapásáig elképzelésük sem volt, hogy hogyan teljesítettek 0% és 100% között. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Tehetős hallgatók előnyben Ráadásul a hallgatók általános tudásszintje és motivációjuk csökkenése mellett a MI intenzív használata jobban kiélezheti a hallgatók közötti társadalmi egyenlőtlenségeket is. A tehetősebb hallgatók ugyanis, akik a ChatGPT-szerű eszközök fejlettebb, előfizetéses változataihoz is hozzáférnek, sokkal jobb beadandókat készíthetnek, mint az ingyenes verziókat használó társaik. Benedek Márton és Sziklai R. Balázs negatív tapasztalataik ellenére sem a tiltásban látják a megoldást, de azt mindenképpen szükségesnek tartják, hogy észszerűen korlátozzák a MI-alapú eszközöket az oktatásban: „az ideális cél szerintünk az lenne, ha a hallgatók úgy tudnák használni ezeket az eszközöket, hogy közben tisztában vannak vele, mi alapján hoz ki egy-egy megoldást a ChatGPT, illetve érzékeljék és korrigálni tudják, ha hibázik egy feladat megoldásánál a mesterséges intelligencia. Azt tapasztaltuk, hogy ha egy hallgató csak rányomott a START gombra és teljesen rábízta magát a ChatGPT-re, akkor nem tudta jól felmérni a probléma súlyát, és végül már abban sem volt biztos, hogy a ChatGPT helyes megoldást adott-e ki” – teszi hozzá Sziklai R. Balázs.

