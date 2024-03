Egyre sanyarúbb sors vár a középosztálybeli magyar gyerekre: ez ellen semmit sem tehetnek

Egy friss felmérés szerint egyre nehezebb a helyzet, ami szerint még az édesanyjuk diplomával rendelkező gyerekeknek is egyre nehezebb jó osztályba vagy iskolába bekerülniük- írja az Eduline. A kutatás a Budapest Intézet elemzése alapján készült, amely arra fókuszált, hogy milyen iskolákba járnak a középosztálybeli gyerekek, és mennyiben befolyásolja ezt az édesanyjuk végzettsége.

A vizsgálat 2018/2019-es tanév adatain és a 2018-as PISA-felmérés szövegértési eredményein alapult. Ebből kiderült, hogy a 15 éves magyar diákok teljesítménye az értelmező olvasás terén sajnos egyre gyengül. A 2022-es PISA-eredmények sem mutattak javulást, a diákok közel negyede nem éri el az értő olvasás szintjét.

A jó iskolák jelentősége kiemelkedő, mivel ezekben a diákok nagyobb eséllyel sajátíthatják el az alapvető olvasási és számolási készségeket.Azonban a kutatás szerint a társadalmi háttér is befolyásolja, hogy melyik osztályba kerül egy gyerek.

Az édesanyák végzettsége alapján megfigyelhető, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál kisebb az esélye, hogy a gyerek rossz osztályba kerüljön.

Az iskolák közötti különbségek is jelentősek, és az is látszik, hogy az utóbbi években a legjobb családi háttérrel rendelkező diákok is nehezebben kerülnek jó iskolákba. Ez a folyamat sajnos arra utal, hogy még a korábbiakhoz képest is nehezebb a jó tanulási környezetet biztosító intézményekbe jutni. Az oktatási szakemberek szerint ennek hátterében a pedagógusminőség romlása is állhat, és bár a kormány hangsúlyozza a tehetséggondozás fontosságát, a valóság az, hogy a legjobban teljesítő diákok aránya nem növekszik, sőt, az alulteljesítők aránya meghaladja az OECD-átlagot.