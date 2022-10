Az iskola spórol, de a család nyögheti a rezsit: kiakadtak a szülők a hosszabb téli szünet miatt

Két nagy negatív hatása is lehet a hosszabb szünet nélküli őszi időszaknak, valamint a hosszabb téli szünetnek. Míg a szünet nélküli időszak a diákok számára lesz megterhelő, addig a hosszabb téli szünet a családok rezsiszámláit növelheti - emelte ki a Szülői Összefogás Kozösség képviselője. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke szerint a lépés nem volt váratlan, de változhatna még a tanév hossza is.

A Szülői Összefogás Közösség képviselője, Burai Vera az InfoRádiónak elmondta, hogy a szülőket is sokkolta a bejelentés, miszerint elmarad az őszi szünet, és helyette a téli szünet lesz hosszabb. Mint mondta, a szülők aggódnak, hogy a hosszabbra nyúlt első félév túl nagy megterhelést jelent majd a gyerekeknek, hiszen így a tanulóknak szeptember 1-jétől tizenhat hétig kell iskolába járniuk.

Budai Vera azt is elmondta, hogy a családoknak többek között azért is megterhelő az őszi szünet elmaradása, mert sokan ebben az időben terveztek elutazni. Elmondása szerint a szülők attól is tartanak, hogy a középiskolákban 18, az általános iskolákban csak 20 fok lesz, hiszen az iskolákban amúgy is nehezen értelmezhető a spórolás, ugyanis sok intézmény esetében elavult épületekről van szó, ahol nem nagyon tudnak takarékoskodni a fűtéssel, főleg akkor, hogyha lehűlnek ezek az épületek.

Ez a fajta kormányzati takarékossági intézkedés a szülőknek jelenthet többlet kiadást, mert hogyha hosszabb a szünet, akkor nyilván otthon is többet kell fűteni, tehát több lesz a fűtésszámlájuk. Ezt a terhet most az állam a lakosságra hárította, mindenképpen megterhelve a családi kasszát

- hangoztatta Burai Vera.

A Nemzeti Pedagógus Karnak más a véleménye, a szervezet nevében nyilatkozó Horváth Péter elnök azt hangsúlyozta, hogy az őszi szünet elmaradására már egy ideje lehetett számítani, ezért a döntés nem volt váratlan. Bár számszerűsíteni nem tudta, de azért azt mondta, hogy a téli szünet meghosszabbítása valamekkora energiamegtakarítást biztosan jelenthet az iskoláknak. Az őszi szünet kapcsán hozzátette azt is, hogy

a rendelet ellenére egy intézmény vezetője engedélyezhet három nap szünetet, de azt később be kell majd pótolni.

Akik erre az időre terveztek utazást, azok számára szerinte engedélyezhető, hogy a gyerekük távol maradjon. Ugyanígy a pedagógusok számára is méltányolni kell a távolmaradást, ha anyagi veszteség nélkül már nem mondható le egy korábban szervezett utazásuk.

A téli szünet hosszabbodásával logikus lenne, ha változna a tanév hossza is

- mondta a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. Erről azonban majd a jogszabály módosítása után lehet biztosat mondani, akkor derülhet ki, hogy a tanév június 15-én, csütörtökön, vagy június 16-án, pénteken ér-e véget.