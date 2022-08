Komoly változások jöhetnek a felsőoktatási felvételinél: mutatjuk, mit terveznek

Szeptember 30-ig kell dönteniük az egyetemeknek a felsőoktatási felvételi részletszabályairól, amivel kapcsolatban a kormány szeptember elején fogadja a módosításokat. A változások értelmében nem lesz kötelező az emelt szintű érettségi, és az ötödik (szabadon választható) tárgyról az egyetemek fognak dönteni – írta meg a Telex.

A levélből az is kiderült többek között, hogy mire adhatják a plusz 100 pontot az egyetemek: mivel a módosítással megszűnik a 100 adható pluszpont, amit korábban a nyelvvizsgáért, emelt szintű érettségiért, országos tanulmányi versenyért lehetett kapni a jelek szerint az egyetemek által adható plusz 100 pont fog ennek figyelembevételére lehetőséget. Az eddig is megszokottak mellett viszont most már olyan szempontokat is figyelembe vehetnek az egyetemek (és jutalmazhatnak), mint a munkatapasztalat és a saját szóbeli vagy írásbeli vizsga.

A módosítások 2024 szeptemberétől fognak életbe lépni, annak ellenére is, hogy a részletszabályokat még idén ki kell dolgozniuk az egyetemeknek.