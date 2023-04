Érik a nyugdíjösszeomlás: már Ferenc pápa is kongatja a vészharangot, nem fenntartható a rendszer

Ferenc pápa arról beszélt, hogy nem szabad túlterhelni a jövő generációit a mai nyugdíjrendszerek költségeivel. A pápa minden bizonnyal a francia nyugdíjreform támogatása érdekében szólalt meg, amely az utóbbi hetekben tüntetések sorozatát váltotta ki – számolt be a Portfolió.

Ferenc pápa az INPS olaszországi jóléti ügynökség vezetői és munkatársai előtt, a Vatikánban tartott beszédet, amiben kitért a nyugdíjkérdésre is, aminek kapcsán több tüntetés is volt az elmúlt hetekben Franciaországban.

Belegondolni is rossz, hogy egyes országokban az unokáink szörnyű államadóssággal fognak születni. A fenntarthatóság választása viszont azt jelentené, hogy igazságtalan visszafordíthatatlan és túlságosan nagy terheket róni a fiatalokra – mondta el a 86 éves pápa, aki beszédében arra is kitért, hogy egy meg nem nevezett, hatvanas éveiben járó olasz férfi egyszer feltette neki a kérdést, hogy ki is fogja fizetni a nyugdíját. Hiszen az emberek már kisállatot tartanak, ahelyett, hogy gyereket vállalnának. Ami a pápa szerint önző dolog.

Ferenc pápa éppen ezért azt kérte a világ politikusaitól, hogy legyenek bölcsek és ne pazarolják el az erőforrásaikat. Továbbá kihangsúlyozta a külföldi munkavállalók nyugdíjrendszerekhez való hozzájárulásának fontosságát is, ehhez viszont arra lenne szükség, hogy a külföldiek is méltó munkához jussanak, anélkül, hogy az ideiglenes szerződések túlzott formái vagy a be nem jelentett munka elfogadására kényszerülnének.