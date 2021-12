Mi az eltartási szerződés? Ezek az eltartási szerződés buktatói és így történik az érvénytelenítése

Életünk során bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor bizonyos anyagi javak megszerzése céljából szerződést kell kötnünk – jelen esetben egy idős személlyel, akár egy idősebb hozzátartozónkkal. Na de mikor válik szükségessé egy eltartási szerződés megkötése és miben más az eltartási szerződés, mint az életjáradéki szerződés? Mi az életjáradék és mikor kell fizetnünk életjáradékot valakinek?

Cikkünkben az eltartási szerződés és az életjáradéki szerződés kapcsán nyújtunk átfogó tájékoztatást olvasóinknak. Eláruljuk, mi az az eltartási szerződés, mi az eltartási szerződés lényege, és hogy mikor köttetik meg egy eltartási szerződés ingatlanért. Hogy néz ki egy eltartási szerződés szülővel, vagy egy idegennel megkötve? Mi az eltartási szerződés előnye és a hátránya, mik lehetnek az eltartási szerződés buktatói? Hogyan lehetséges az eltartási szerződés megtámadása?

Mi az eltartási szerződés?

Az eltartási szerződés megkötése akkor jellemző, amikor valaki úgy szeretne lakáshoz, házhoz jutni, hogy az ingatlanért cserébe vállalják valakinek, jellemzően idős embereknek az eltartását, vagyis a létfenntartását (eltartási szerződés ingatlanért cserébe). Ha az eltartási szerződésben foglaltakat mindkét fél betartja és méltányos a juttatás mind minőségre, mind mennyiségre vonatkozóan, ez egy teljesen járható és logikus útja a lakásszerzésnek.

Természetesen nem csak ingatlan lehet az eltartási szerződés tárgya, hanem bármilyen ingó vagyon is, mint például egy autó, vagy egy műtárgy, aminek a tulajdonjoga az eltartóra ruházódik át, emellett létezik ingyenes eltartási szerződés is. Eltartási szerződés ingyen akkor köttetik, amikor egy közeli hozzátartozó gondozása (például eltartási szerződés szülővel) kerül írásba foglalásra. Az eltartási szerződés tulajdonságai közé tartozik az is, hogy jellemzően nem rövid időre, 1-2 évre kötik, az eltartási szerződés általában határozatlan ideig, az eltartott élete végéig szól.

Mi az életjáradék és az eltartás közti különbség?

Habár természetében hasonló, az eltartási szerződés és az életjáradék szerződés mégis különbözik: eltartási szerződés esetén természetbeni juttatásokat szolgáltat az eltartó fél (például élelmezi, ápolja az eltartottat), míg életjáradék esetében egy előre megbeszélt összeget kap az eltartott.

Eltartási szerződés ingatlanért

Az eltartott fél ellenszolgáltatása a juttatásért cserébe jellemzően egy ingatlan – ebben az esetben be kell jegyeztetni a tulajdonjogi változást a földhivatalban, amit az eltartási szerződés, mint bizonyító erejű magánokirat (ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzéssel) támasztja alá. Amellett, hogy a földhivatalban bejegyzik a tulajdonjogot, az ingatlan-nyilvántartásba bekerül az új tulajdonos tartási kötelezettsége is, ez adja a biztosítékot az eltartott félnek, amennyiben az eltartó hiányosan, vagy nem szolgáltatná az ellátását (különben, ha az eltartó eladná az ingatlant, veszélybe kerülne az eltartott).

Eltartási szerződés kivel köthető?

Gyakorlatilag bárkivel köthetünk eltartási szerződést, aki tudatában van döntése súlyának. Nagyon gyakori az eltartási szerződés szülővel, nagyszülővel, vagy más idős korú hozzátartozóval, de természetesen köthető eltartási szerződés bárki mással is (a való életben találkozhatunk olyan személyekkel, akik ezeket a szerződéseket üzletszerűen kötik, sőt, életjáradékot még jogi személy is folyósíthat). Az eltartási szerződés kötésekor az eltartottnak nyilatkoznia kell cselekvőképessége teljes tudatáról, nehogy erre hivatkozva egy örökös megtámadja az eltartási szerződést!

Hogyan határozzuk meg a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értékét?

Fontos tudnunk, hogy azok az értékek lesznek a mérvadók, amelyeket az eltartási szerződés megkötésekor írásban rögzítünk, feltéve, ha nem akarja mindkét fél, közös megegyezéssel módosítani az eltartási szerződés tartalmát (többnyire életjáradék esetén). Ennek a szerződéstípusnak van egy kis „szerencseszerződés” jellege, hiszen az árak és szolgáltatások értéke változik az évek során, főleg, ha valakiről élete végéig kell gondoskodnunk. Előfordulhat, hogy például egy ingatlan korábbi, becsült értékénél valójában jóval többet kell költenie az eltartónak, de az az eset sem ritka, hogy az ingatlan ára felmegy, így az eltartó jár jobban. Az eltartási szerződés lényege a bizonytalanságban rejlik, hiszen nem tudjuk, hogy 1, vagy hogy 10 évre kötjük-e azt.

Az eltartónak, akárhogy is kerüljön rögzítésre a szerződésben az eltartás, kötelessége a megfelelő tartás kivitelezése, semmi esetre se tervezzünk minimális tartással! Az eltartási szerződés lényege, hogy az eltartottnak ne kelljen aggódnia a jövője miatt hátralévő életében, jogában állnak bizonyos alapvető szolgáltatások, nem élhet a létminimumon! Az eltartási szerződés a legtöbb esetben a következő juttatásokat mindenképpen kell, hogy tartalmazza:

lakhatás: lakás, szolgáltatók (pl. világítás, fűtés);

egészségügyi ellátás: orvosi kezelések, gyógyszerek, az eltartott egészségügyi állapotának megfelelő folyamatos ápolás;

élelmiszerek, ruha, háztartási eszközök;

az eltartott halála esetén illő temetés.

Célszerű nyilvántartásban vezetni, hogyan történik az eltartás (például orvosi vizsgálatok, események, számlák), amennyiben az eltartási szerződés megtámadása esetén, például az átruházott ingatlan örökösei firtatnák a tartás körülményeit.

Eltartási szerződés személyes tartással

Az eltartási szerződés, mivel természetbeni juttatást foglal magában, nem egy egyszerű anyagi juttatást, gyakran tartalmazza a személyes tartás feltételét (személyes jellegű eltartási szerződés), bizalmi okokból kifolyólag (ehhez nem kötelező együtt is élni az eltartottal). Ez azért kerül rögzítésre, hogy a tartás szolgáltatását csak a szerződésben rögzített eltartó végezhesse (például egy családtag), az eltartott nem is köteles elfogadni a tartást mástól. Ez a kitétel akkor indokolt, ha az eltartott fél attól, hogy a szerződés ellenére nem egy bizalmas családtagja, vagy az ő személyes választottja ápolná, hanem például egy fogadott ápoló.

Mi történik, ha a jogosult nem részesül megfelelő tartásba?

A szolgáltatások és azok ellenértéke egyensúlyban kell, hogy maradjon, nem történhet az, hogy miután az eltartó megszerezte valakinek az ingatlanját, sorsára hagyja! Amennyiben a földhivatalban bejegyzésre került az eltartási szerződés ténye, az eltartott a hatóságokhoz fordulhat, ha bármilyen okból kifolyólag hanyagolják a tartását. A mulasztásnak súlyos következménye van: a tartásért adott ingatlant lefoglalják, megtörténik az ingatlan végrehajtás – mint bármilyen adósság esetében -, végül elárverezik, hogy a sértett fél követelésének eleget tegyenek.

Mik az eltartási szerződés buktatói?

Ahogy fent is írtuk, az eltartási szerződés egy szerencseszerződés, vagyis nem tudjuk előre, hogy mennyi ideig kell valakit eltartanunk. Sokak számára elsőre jól hangzik, hogy gondoskodásért cserébe ingatlant szerezhetünk, de lehet, hogy az eltartás hosszú éveken, vagy akár évtizedeken át tarthat! Amikor egy ilyen szerződésbe belemegyünk, számoljunk azzal, hogy egy idős gondozása nehéz feladat, és semmiképp se vállaljuk el, ha úgy érezzük, nem tudjuk kielégíteni az olyan emberi igényeit, mint például a betegápolás!

Az eltartási szerződés módosítása

Az eltartás alatt bármikor beállhat változás a felek viszonyában – például egy súlyosabb konfliktus -, így az eltartási szerződés módosítása sem ritka, sőt, akár bíróságtól is kérhető. A módosítás lehet időszakos vagy állandó is, a lényeg, hogy mindent foglaljunk írásba! Az sem ritka, hogy az eltartási szerződés életjáradéki szerződéssé alakul át, így a személyes jelleg megszüntetésével folytatódhat a tartás ténye. Hogy ne történjen meg az eltartott kijátszása, a bíróság ebben az esetben kivizsgálja, hogy az életjáradékot mindkét fél egyformán szeretné-e, és hogy megfelelő lesz-e az összeg az idős eltartására.

Az eltartási szerződés megtámadása

Az eltartási szerződés megtámadása akkor jellemző, amikor az eltartott fél halála a szerződéskötést követően rövid időn belül bekövetkezik, így kevés munkáért cserébe igen nagy ellenszolgáltatás birtokába kerül az eltartó. Az örökösök megtámadhatják az eltartási szerződést, de ez nem jelenti azt, hogy adott esetben egy pert meg is nyernének – itt jön a képbe újra a szerencseszerződés, vagyis igen sokat lehet ilyen esetben nyerni, rövid idő alatt.

A szerencseszerződés attól nem válik érvénytelenné, hogy az eltartott ellenszolgáltatása előreláthatóan értékesebb, azonban, ha a bíróság erkölcstelenséget, csalást észlel a folyamatban, megtörténhet az eltartási szerződés érvénytelenítése. Tipikus példa, hogy az eltartó tudatában van egy idős ember halálos betegségének, és mivel tudja, hogy már nincs sok számára hátra, így csalja el az ingatlanját – éppen ezért a beteg orvosa, vagy szociális gondozója nem köthet vele ilyen szerződést!

A visszaélés nem csak az eltartó, hanem az eltartott oldaláról is bekövetkezhet: gyakran eltartási szerződéssel álcáznak ajándékozási szerződést, hogy egy hagyatéki eljárás során ne kelljen minden jogosult között felosztani az örökséget. Ha ez a színlelés leleplezésre kerül, a tartási szerződés ajándékozási szerződéssé alakul, amiből a leszármazottaknak kötelesrész jár – és az ajándékozási illetékről se feledkezzünk meg!

Csak írásban érvényes az eltartási szerződés!

Minden szerződéskötéssel kapcsolatos témakörben hangsúlyozzuk, hogy a szóbeli megállapodás nem jelenti azt, hogy leszerződtünk! Az eltartási szerződésnek komoly súlya van, gyakran meghatározza egy idős ember sorsát a hátralévő életére vonatkozóan, éppen ezért soha ne menjünk bele olyan alkuba, amikor nincs írásban rögzített eltartási szerződés! Ahhoz, hogy valaki követelhesse az eltartását szolgáló segítséget, természetbeni javakat, vagy pénzt, fontos az írásban rögzített eltartási szerződés készítése, emellett, ha az eltartási szerződés ingatlanért történik, semmiképp se feledkezzünk meg a szerződés bejegyeztetéséről, nehogy a későbbiekben visszaéljenek vele!