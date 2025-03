Fontos híreket kaptak a takarékoskodó magyarok 2025-re: ez százezreket érint

Az év eleji magas inflációs adatok miatt átrajzolódhat az állampapír-befektetések hozamversenye. Míg korábban a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) uralta a piacot, most a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) tűnik vonzóbb befektetési alternatívána - írja cikkében a Portfolio.

A januári 5,5% és februári 5,6%-os inflációs adatok hatására a Magyar Nemzeti Bank felfelé módosította az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését 4,5-5,1% közötti sávra. Ez jelentősen meghaladja a kormány 3,2%-os várakozását, ami új helyzetet teremt az állampapír-piacon.

A lakossági állampapírok piacán jelenleg négy fő termék verseng a befektetők kegyeiért: a Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidővel és évi 6,25%-os fix hozammal, a Fix Magyar Állampapír 3 éves futamidővel és 6,5%-os fix kamattal, a Prémium Magyar Állampapír inflációkövető kamatozással, valamint a Bónusz Magyar Állampapír, amely a diszkont kincstárjegy-hozamokhoz kötött.

A befektetőknek most két okból is dönteniük kell: egyrészt most zárul le egy jelentős PMÁP-kamatfizetési időszak, másrészt az alacsonyabb 2024-es inflációs várakozások miatt sokan fontolgatják a váltást más állampapírokra. Ezt jelzi, hogy idén már közel 970 milliárd forinttal csökkent a PMÁP-állomány. A jelenlegi piaci környezetben a BMÁP tűnik a legesélyesebbnek a hozamversenyben, különösen ha a diszkont kincstárjegy-hozamok tartósan 6% felett maradnak. A FixMÁP csak akkor lehet versenyképes, ha mind az infláció, mind a DKJ-hozamok mérsékeltek maradnak.

Az új PMÁP-sorozatok alacsony, 0,5 százalékpontos kamatprémiuma miatt csak extrém magas infláció esetén lennének versenyképesek. A korábban vásárolt, magasabb kamatprémiumú PMÁP-ok azonban még vonzóak maradhatnak, ha az infláció ismét emelkedni kezd. A befektetési döntést befolyásolhatja az is, hogy az Államadósság Kezelő Központ bármikor módosíthatja a meglévő konstrukciók feltételeit vagy új termékeket vezethet be a piacra.