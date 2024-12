Itt az 50 leggazdagabb magyar legfrissebb listája: új név bukkant fel Mészáros Lőrinc sarkában

Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája a Forbes magazinban. Mészáros Lőrinc vagyona egybillió forint felett jár, Tiborcz István duplázott - írják. Egy új szereplő százmilliárddal debütált, és volt, aki négy év kihagyás után tért vissza. 8,5 billió forint összpontosul az ötven leggazdagabb magyar kezében 2024-ben.

Idén négy dollármilliárdost adott Magyarország a világ gazdaglistájának, és még sosem végeztek ennyien százmilliárd forint feletti becsült vagyonnal: a lista több mint fele, huszonnyolc milliárdos lépte át ezt a határt - írja a magazin. A lista első helyén idén is Mészáros Lőrinc áll 1241,8 milliárd forintos becsült vagyonával. A lista második helyén Csányi Sándor végzett, 684,8 milliárd forintos becsült vagyona csupán fele Mészáros Lőrincének. Felcsuti Zsolt, az MPF Holding tulajdonosa végzett a harmadik helyen. Felcsuti a lista legvagyonosabb, száz százalékban self made szereplője, ideje nagy részét Svájcban tölti, ide köti családi vállalkozása legtöbb tevékenysége is - írják.

Új szereplő a listán Keszthelyi Erik. Érdekeltségei nagy részét a Mészáros Lőrinccel közös Hungarikum Biztosítási Alkusz, valamint a CIG Pannónia jelentős részvénypakettje adja ki - írja a lap. Fontos változás még az idei listán, hogy négy év pereskedéssel kikényszerített hallgatás után Barabás Ernő és Barabás Zsolt a lista 39. helyén szerepelnek holtversenyben 71,9 milliárd forintos becsült vagyonnal.