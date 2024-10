Bréking! A Bitcoin megalkotója, Satoshi Nakamoto 2024. október 31-én felfedi kilétét

A Bitcoin megalkotója, Satoshi Nakamoto 2024. október 31-én felfedi kilétét egy élő sajtótájékoztató keretében - derül ki egy a Pénzcentrumnak is megküldött sajtómeghívóból. A kriptovaluták világában mérföldkőnek számító esemény egybeesik a Bitcoin fehér könyvének megjelenésének évfordulójával, és véget vet a több mint 15 éve tartó találgatásoknak - ígéri a sajtóközlemény feladója, a PR London Live.

A Bitcoin és a blokklánc-technológia megalapozójának személyazonossága régóta foglalkoztatja a kriptopénzek iránt érdeklődőket. Nakamoto 2008-ban publikált fehér könyve indította el a világ első decentralizált kriptovalutáját, azóta azonban a feltaláló kiléte rejtély maradt.

A közelgő sajtótájékoztatón Nakamoto nem csupán felfedi jogi személyazonosságát, de ellenőrizhető bizonyítékokkal is alátámasztja majd, hogy valóban ő a Bitcoin megalkotója. Az esemény során élő bemutatóra is sor kerül, amely minden kétséget kizáróan igazolja Nakamoto szerepét a kriptovaluta létrehozásában.

Eljött az idő, hogy hivatalosan is felfedjem a személyazonosságomat. Jelentős jogi kihívásokkal nézek szembe, és úgy vélem, a világ megérdemli, hogy megtudja az igazságot

- nyilatkozott döntése hátteréről Nakamoto.

A bejelentés várhatóan új fejezetet nyit a Bitcoin és a blokklánc technológia történetében. A kriptopénzek piacára gyakorolt hatása egyelőre kiszámíthatatlan, de az biztos, hogy a szakma és a befektetők is feszült figyelemmel követik majd az eseményeket. A Bitcoin árfolyamát a Pénzcentrum árfolyamok oldalán is nyomon lehet követni élőben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mi az a Bitcoin, hogyan lehet Bitcoint vásárolni?

Napjainkban több ezer féle kriptovaluta van forgalomban, amelyek közül bárki, bármennyit vásárolhat, leginkább befektetési célra. A legelső és egyben mind a mai napig az egyik legnépszerűbb kriptovaluta a Bitcoin, aminek az értéke folyamatosan (sokak szerint kiszámíthatatlanul) változik – éppen ezért nem csak nagyot nyerhetünk, hanem sokat is bukhatunk a bitcoin vásárlás során.

Arról, hogy hogyan is lehet Bitcoint vásárolni, mi a Bitcoin vásárlás folyamata, ebben a cikkünkben írtunk részletesen. Persze, mint minden befektetésnél, a Bitcoin esetében sem mindegy, mikor vásárolunk be belőle, ehhez figyelni kell a piaci mozgásokat, a gazdaságpolitikai híreket, amelyeket jellemzően szépen lekövet a Bitcoin árfolyam is. Ha pedig igazi nagyágyú akarsz lenni, akkor érdekes lehet számodra a Bitcoin bányászás menete is.