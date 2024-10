Menkítik a pénzüket a magyar fiatalok: valamire rájöttek, amit az idősebbek még nem sejtenek?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden más generációnál hamarabb és nagyobb mértékben kezd befektetni a Z generáció: már 19 évesen elkezdik és a korábbi generációkhoz képest nagyobb arányban is fektetnek be 21 éves koruk előtt - olvasható a K&H Csoport közleményében. Bár az egyszerűség és a kockázatvállalás fontos számukra, a felelős befektetéseket is keresik. Egy félév alatt három és félszeresére nőtt a felelős alapok által kezelt vagyon Magyarországon, igaz, ez az államkötvények felelős alappá minősítésének köszönhető leginkább.

Címlapkép: Getty Images

