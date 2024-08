Fontos limetet emeltek meg a bankok a különadó miatt: így az ügyfél és a pénzintézet is jobban jár

Augusztus elsejétől az állam megemelte a tranzakciós illeték nagyságát, vagyis a bankoknak emelt összegű adót kell fizetniük egyes megbízások után. Mindenki azt vizsgálta, hogy a pénzintézetek hogyan terhelik át az új adót, így komoly meglepetés, hogy egyes lakossági bankszámlák díja még csökken is a megváltozott adózási környezet miatt.

Augusztus elsejétől a kormány módosított a bankok által fizetendő tranzakciós illeték mértékén. Ez a változás gyakorlatilag a legtöbb esetben emelést jelent. Az átutalások, értékpapír ügyletek után a korábbi 0,3%-ról 0,45%-ra emelkedett a díj. Ráadásul az illeték maximális mértékét is megnövelték 10 ezer forintról 20 ezer forintra. A készpénzfelvétel után fizetendő tranzakciós illeték augusztus elsejétől 0,6% helyett 0,9% lett.

A lakossági bankszámlák esetében arról se feledkezzünk meg, hogy a kis összegű utalások, postai befizetések, értékpapír ügyletek után nem kell adót fizetni. Ráadásul ez a kis összeg augusztus elsejétől 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedik. Vagyis az ilyen típusú lakossági megbízások esetében „csak” az 50 ezer Ft feletti rész után kell megfizetni a banknak az illetéket.

Fontos, hogy ez az adó – kezdetektől fogva – a bankot terheli, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a pénzintézetek az ilyen extra terhet jellemzően igyekeznek áthárítani ügyfeleik felé. Emiatt igen meglepőnek tűnik, de egyes lakossági bankszámláknak még csökkent is a költsége az adókörnyezet változása miatt. A Raiffeisen Banknál és a K&H Banknál is láthatunk olyan hirdetménymódostásokat, amik kedvezőek a lakossági bankszámlával rendelkezők számára.

Alapvetően két dolognak köszönhető ez a változás:

A kormány jogszabályban tiltotta meg a bankok számára, hogy a lakossági ügyfeleik felé áthárítsák a megemelt adókat. Gyakorlatilag életbe lépett egyfajta, a lakossági bankszámlák díjstopja, a pénzintézetek nem emelhetik ezen számlák díjait 2024. december végéig.

A tranzakciós illeték átalakításának van egy pozitív része is a lakossági ügyfelek számára. Hiszen az illetékmentes összeghatárt megemelték 20 ezer forintról 50 ezer forintra.

Vagyis a bankok az adóemelést a lakossági ügyfeleikre nem terhelhetik át, a Bankmonitor szakértői eddig még kísérletet sem láttak erre. Viszont azoknak a pénzintézeteknek pozitívan változtatni kell a díjaikat, amelyek eddig a tranzakciós illetéket nevesített formában átterhelték. Hiszen az adómentes összeghatár emelését át kell vezetni a hirdetményeikben, kondíciós listáikban.

Ezt a változtatást hajtotta végre a K&H Bank és a Raiffeisen Bank, utóbbi pénzintézet hirdetményébe az alábbi változás került be: „A Bank, összhangban a Kormánynak az extraprofit adókról szóló rendeletet módosító 183/2024. (VII.08.) Korm. rendeletének a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény 6. § (1) bekezdés i) pontjától való eltérést megállapító rendelkezésével, az ügyfél számára kedvező módon, 2024.08.01-jei hatálybalépéssel az alábbi módosítást hajtotta végre. A jelen Kondíciós Lista minden olyan díjtételénél, ahol „20.000 Ft feletti összegrészre” vagy "20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti (összeg)részre" vonatkozóan kerül díj vagy díjelem megállapításra, ott a „20.000 Ft feletti összegrészre” illetve "20.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti (összeg)részre" szövegezés helyébe az „50.000 Ft feletti összegrészre” vagy "50.000 Ft-nak megfelelő összeg feletti (összeg)részre" szövegezés lép az alábbiak figyelembe vételével. Fenti módosítás és az így módosított kondíciók – ide értve a következő bekezdés rendelkezéseit is - azon időszakra vonatkozóan maradnak hatályban, amíg jogszabály a Bank számára is mentességet biztosít az érintett tranzakcióknál az 50.000 Ft-ig terjedő összegrész tekintetében az illetékfizetés alól. Ilyen jogszabály hiányában a módosított kondíciók automatikusan visszaállnak a módosítást megelőző állapotra, és a Kondíciós Lista ezen bekezdése egyidejűleg hatályát veszti.”

Természetesen eddig is voltak olyan csomagok az adott bankoknál is, ahol ez a tranzakciós illetékhez kapcsolódó díjtétel nem került felszámításra, azokat nem érinti a módosítás. Viszont a többi csomag esetében gyakorlatilag a 20 ezer forint feletti utalások díjai csökkenhetnek.

Mi a helyzet a vállalkozói számlákkal?

Ott sajnos ilyen pozitív hírekről nem lehet beszámolni, hiszen a vállalkozói számlák esetében az állam nem vezetett be díjstopot. Sőt, már számos bank megjelentette új hirdetményeit, melynek értelmében drágulnak az érintett csomagok. Várhatóan még több bank csatlakozhat a folyamathoz, így újabb áremelések várhatók a vállalkozói számláknál.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a devizaváltásokra érvényes kiegészítő illeték csak október elsejével indul. Ez az újabb adó még egyszer felkavarhatja az „állóvizet”. Várhatóan ez az újabb adónem is a vállalkozói számlák költségeibe fog gyorsan beépülni.