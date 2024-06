A foci EB az online csalók terepe is: mutatjuk, milyen könnyen átverhetnek

A most zajló labdarúgó-Európa-bajnokság nagy mértékű kitettséget jelent annak a veszélynek, amit a kiberbűnözők okozhatnak. Ezért indította el a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Szerencsejáték Zrt. „a tét Te vagy!” elnevezésű tájékoztató kampányát. A kampány során olyan online védekezési technikákat osztanak meg, amelyek segítenek elkerülni a sporteseményhez és a sportfogadásokhoz köthető csalásokat, ezekről kérdezte Bor Olivér kiberbiztonsági és kommunikációs szakértőt a Pénzcentrum.

Az elmúlt 8-10 évben erősödő tendencia, hogy a kiemelt sportesemények idején megugrik az internetes csalások száma: a 2018-as FIFA világbajnokság idején nagyjából 25 millió kibertámadást blokkoltak a szervezők, a 2020-as tokiói olimpián 450 millió volt ez a szám. A 2022-es katari futball-világbajnokság alatt több, mint 100 csaló domain használta fel a világbajnokság hivatalos arculatelemeit hamis weboldalak létrehozására, és 53 gyanús alkalmazást blokkoltak a hatóságok az online alkalmazásboltokból. 2022-ben a becslések szerint a kiberbűnözők által okozott károk összege globálisan 8 ezer milliárd dollár volt.

Számos olyan csaló oldal vált ismertté a korábbi sportesemények kapcsán, amelyeket megkérdőjelezhető affiliate marketing-tevékenységre (olyan együttműködési folyamat, melynek keretein belül egy cég termékeit promótálják) vagy piramisjátékok terjesztésére hoztak létre. Egy-egy hízelgő mondat, ajánlat már elegendő tud lenni ahhoz, hogy a kiberbűnözők elérjék a céljukat, emellett a csalási kísérletek is egyre kifinomultabbak. A szakértők egyetértenek abban, hogy az óvatosság, a biztonságtudatos jelenlét, a higgadtság és a körültekintő viselkedésaz idei futball EB alatt is megóvhat attól, hogy csalók áldozatává váljunk.

A nagy érdeklődésre számot tartó sportesemények idején jelentősen megemelkedik a sportfogadó játékosok száma, olyanok is fogadnak, akik nem játszanak rendszeresen, ők még inkább ki vannak téve a kiberbűnözés veszélyeinek. „A hamis biztonságérzet az online csalások esetében gyakran felmerülő védekezési mechanizmus:

sokan gondolják, hogy nincs olyan adatuk, vagy akkora megtakarításuk, amit érdemes lenne ellopni, pedig ez nem igaz, bárki válhat az online csalók áldozatává”

– mondta el a Pénzcentrumnak Bor Olivér, az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) kiberbiztonsági és kommunikációs szakértője. „A magyar állampolgároknak 2023-ban 30 milliárd forint összegű kárt okoztak a kiberbűnözők. Nagyságrendileg 20 ezer ilyen eset vált ismertté.

Ez a 30 milliárd forint olyan mértékű összeg, mintha a tavalyi év során minden nap elvesztette volna egy-egy család az összes befektetését, megtakarítását.”

Ezért is döntött úgy az SZTFH, hogy az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Szerencsejáték Zrt.-vel együttműködve elindítja „a tét Te vagy!” című kampányát.

A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a labdarúgó-Európa-bajnoksághoz kapcsolódó internetes csalásokra és a túlzott szerencsejáték, valamint az illegális sportfogadási oldalak veszélyeire:

mind a jegyértékesítés, mind az online fogadások kapcsán számtalan veszélyforrással találkozik a lakosság ilyenkor, a csalók kihasználják a felfokozott hangulatot és az azzal járó figyelmetlenséget, esetleg a túlzott fogadási kedvet is, mondta el Bor Olivér. „Az SZTFH kampányának a célja ezért nem csak a figyelemfelhívás, hanem az is, hogy minél szélesebb körben terjesszük a csalások elleni védekezés lehetőségeit” – tette hozzá a szakértő.

Milyen módszerekkel próbálkozhatnak a csalók az Európa-bajnokság alatt? • • A csalók olyan telefonhívásokat kezdeményeznek, melyekben valamelyik szerencsejáték szervező cég munkatársai nevében azt állítják, hogy egy alkalmazás letöltésével jegyet lehet nyerni az Európa-bajnokságra, de ez természetesen nem igaz. Ezek a cégek soha sem buzdítanak semmilyen applikáció letöltésére és személyes, pénzügyi adatok megadására sem. • Szintén gyakori módszere a csalóknak, hogy SMS-ben olyan linket küldenek pl. az UEFA nevében, ami átvezet egy honlapra, ami akár megtévesztésig hasonlíthat az UEFA hivatalos weboldalára. Ezen a csaló honlapon az a kiberbűnözők célja, hogy megszerezzék az áldozatok bankkártya-adatait. A legjobb, ha ezeket az SMS-eket nem is nyitjuk meg, hiszen az UEFA soha nem keresi a játékosokat ebben a formában. • Olyan letölthető alkalmazások is léteznek, amelyek azt ígérik, hogy nagy pontossággal tippelik meg egy mérkőzés kimenetelét, azonban ezeket letöltve távoli elérést biztosítunk a kiberbűnözőknek a telefonunkhoz, ezért semmilyen gyanús alkalmazást ne töltsünk le, ne hagyjuk magunkat befolyásolni: biztos tippek és irreális oddsok nincsenek! • Adathalászat céljából létrehozhatnak a csalók free-Wifi hotspotokat is, ezért fontos, hogy meccsnézés során csak biztonságos, ellenőrzött hálózatokra kapcsolódjunk fel, vagy inkább használjuk a saját mobilinternetünket.

A csalások mellett számos biztonsági kockázatot rejt az illegális, játékszervezői engedéllyel nem rendelkező online sportfogadási oldalak használata is: ha ilyen oldalakon fogadunk, akkor sem az adataink, sem a pénzünk nincs biztonságban. Ezek az oldalak nem csak a játékosokra jelentenek veszélyt, hanem az államkasszát is károsítják, ugyanis a tevékenységükből befolyó összeg után nem fizetnek adót. Az ilyen honlapokat a hatóságok többször is figyelmeztetik, mielőtt blokkolják a működésüket, azonban amikor ez megtörténik, a nyeremények kifizetése is lassulhat, vagy akár meg sem valósul, erre is érdemes gondolni a játékosoknak. Az SZTFH weboldalán megtalálhatók a hatóságok által ellenőrzött, biztonságos sportfogadási honlapok összegyűjtve, mind az adatbiztonság, mind a jogszabályi keretek betartásának érdekében javasolt csak ezek közül választani.

Az illegális, veszélyes sportfogadási honlapok főbb ismérvei:

késve, vagy egyáltalán nem fizetik ki a beígért nyereményeket,

időközben blokkolják vagy korlátozzák a felhasználói fiókokat,

gyakran váltogatják a honlap url-címét,

irreális odds-okat és bónuszokat kínálnak,

nincs elérhető ügyfélszolgálat és kapcsolattartási adatok,

nincs elérhető adatkezelési tájékoztató.

Bor Olivér arra is kitért: hangsúlyozni szükséges, hogy a 18 év alattiak nem vehetnek részt szerencsejátékban, valamint

a fiatal felnőttek (18-24 éves korosztály) fokozott veszélynek vannak kitéve, ha szerencsejátékokról beszélünk.

Az SZTFH ezért nem csak őket célozza edukációs tartalmaival, hanem a szülőket is, mivel leghatékonyabban a családtagok bevonásával óvható meg a fiatal korosztály mind a szerencsejáték-függőség veszélyeitől, mind a kiberbűnözőktől. „Ezért fontos a társadalom, a családok edukációja is. Egyrészt a 18 év alattiak szerencsejátékban való részvételének a közös megakadályozása, és a felnőtt korú segítségével megvalósuló tilalom kijátszása érdekében, valamint annak érdekében, hogy a digitalizált társadalomban felnövő nemzedékek 18. életévük betöltése után se váljanak sérülékeny, problémás játékosokká" - mondta Bor Olivér.

"Fontos azonban belátni, hogy a 18 év alattiak is szoktak fogadni sporteseményekre. Csak akkor tudunk hatékonyan fellépni annak érdekében, hogy a nem felnőtt korú játékosokat mentális, egészségügyi, szociális és egzisztenciális szempontból megvédjük a sportfogadás veszélyeitől, ha elismerjük, hogy ez egy létező gyakorlat.

A hatóságok munkáját nehezíti, hogy az illegálisan működő sportfogadási weboldalak más jogszabályi kötelezettségekhez hasonlóan az életkori szabályozást sem tartják be”

– figyelmeztetett a szakértő. Azon felül, hogy „a tét Te vagy!” kampányban kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalokra, évek óta tartanak a szervezet munkatársai iskolai foglalkozásokat, felkészítő órákat tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt.