Elképesztő pénzek mozognak ezen a piacon: ide fektetik megtakarításaikat az élelmes magyarok

Világszerte épp harmadával, 33%-kal nőtt az elmúlt évben a kripto tulajdonosok száma, és mára már eléri az 560 milliót. A digitalizáció szintje és a szabályozói környezet befolyásolják leginkább a kriptopenetrációt egy-egy országban. A régiónkban Ukrajnában és Szlovéniában kimagasló a kriptohasználat szintje. Magyarországon hozzávetőleg 200 000 ember tart kriptót és mintegy 100 helyen lehet fizetni kriptóval. Aki szeretne, ma már Ferrarit is vehet kriptóért. Az átalakulás a Binance-t, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, a változások élvonalába röpítette, amelynek platformján már több mint 200 millió regisztrált felhasználó, a világ összes kriptotulajdonosának mintegy 36%-a tevékenykedik.

2013-ban jelent meg az első Bitcoin ingatlanhirdetés Magyarországon, ekkor már két éve lehetett Magyarországon Bitcoinnal kereskedni. A Coincolors adatai szerint jelenleg 47 Bitcoin ATM található az országban, ebből 30 Budapesten. Fizetni mintegy 100 helyen lehet ma kriptovalutával Magyarországon, ezekből több mint 50 a fővárosban található. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint körülbelül 200 ezer magyar tart kriptovalutát, ami már elég jelentős szám ahhoz, hogy az állam is fontosnak tartsa a kriptó használatának és kereskedelmének szabályozását. Az uniós MiCA direktívát követő, idén áprilisban elfogadott kripto törvény elősegíti a technológiai innovációt, biztosítja a pénzügyi stabilitást és biztonságot a hazai kriptohasználatot illetően. Ez, valamint a 2022 óta érvényes adószabályozás, amely az egykulcsos, 15%-os adózást a kriptóból szerzett jövedelmekre is kiterjesztette, elemzők szerint, vélhetően elő fogja segíteni a kriptohasználat további elterjedését Magyarországon.

A kriptovaluta tranzakciókat kezelő Triple-A társaság tanulmánya szerint jelenleg mintegy 560 millió ember rendelkezik kriptovalutákkal világszerte, a világ népességének 6,8%-a. A kripto tulajdonosok száma mindössze egy év alatt 33%-kal növekedett, hiszen a számuk 2023-ban még csak 420 millió volt.

Idén júniusban a Binance bejelentette, hogy a regisztrált felhasználóinak a száma meghaladta a 200 milliót. A Kaiko Research által a közelmúltban nyilvánosságra hozott elemzés szerint 2024 első negyedévében a világ 10 legnagyobb kriptotőzsdéje közül a Binance rendelkezett a legnagyobb likviditással és a legnagyobb átlagos kereskedelmi forgalommal, itt tevékenykedik jelenleg az összes kriptotulajdonos mintegy 36%-a. Richard Teng, a Binance vezérigazgatója mindezt így kommentálta:

Ez az eredmény nem csak a cég sikerességét bizonyítja, hanem azt is, hogy milyen gyors ütemben válik elfogadottá világszerte a kriptovaluták használata, ami sok millió ember életét változtatja meg. Mi ennek az átalakulásnak vagyunk az élvonalában. A munkánk azonban még messze nem ért véget. El kell érnünk az 1 milliárd felhasználót, ami egyszerre kihívás és lehetőség, amit örömmel fogunk megragadni.

A vállalat világszerte szorgalmazza egy jól működő, a biztonságot és az innovációt egyaránt erősítő szabályozói környezet kialakítását a kriptopiacon, amelyet fontos előfeltételnek tekint a még szélesebb körű adoptációhoz.

A legtöbb kripto-használó Ázsiában él, mintegy 327 millió ember, míg Európában a számuk körülbelül 49 millióra tehető. Az Egyesült Arab Emírségekben él arányosan a legtöbb kripto tulajdonos a világon, ahol a lakosság több mint negyede (25,3%) kriptózik, ezt követi Szingapúr (24,4%) és Törökország (19,3%). Kiemelkedően sok ukrán, Ukrajna lakosságának több mint 10%-a, kriptóban tartja a pénzét, ami leginkább azzal magyarázható, hogy a nemzeti valuta mozgását a hatóságok erősen korlátozzák, az árfolyamát pedig mesterségesen rögzítették, így a kriptó amolyan menedékeszközzé vált a háború sújtotta országban.

A top 30 legnagyobb kripto-használó ország között egyaránt vannak fejlődő és fejlett országok, így például az Egyesült Államok a 8-ik helyen szerepel a maga 15,5%-ával, Vietnám éppen előzi 17,4%-kal, India pedig a 30-ik, 8,2%-kal. A régiónkból – Ukrajna mellett – Szlovénia került fel a listára, közel 10%-kal (9,9%), vagyis a 2,1 milliós országban közel annyian kriptóznak, mint Magyarországon.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) a közelmúltban engedélyezte az Ethereum ETF-ek elindítását – a már korábban engedélyezett Bitcoin ETF-ek mellett – idén májusban pedig a Képviselőház a technológiai innovációt erősítő törvényt fogadott el.

„Az Egyesült Államokban jegyzett Bitcoin ETF-ekbe több mint 14,7 milliárd dollárnyi nettó befektetés érkezett” – ahogy erre Richard Teng emlékeztetett.

Mit üzen ez? Azt, hogy a Bitcoin és a digitális pénzügyi eszközök iránt töretlen az érdeklődés. A tokenek árai, a piaci kapitalizáció változhat, de az iparágunk tartós fundamentumai erősek

– tette hozzá. A változások hatására jelentős intézményi befektetők jelentek meg az amerikai kriptopiacon, például a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock. Ezek az események összességében komoly lendületet adtak a kriptovaluták elterjedésének az USA-ban.

A Triple-A tanulmánya azt is megállapítja, hogy egyre több neves nemzetközi cég is gyarapítja azon vállalatok sorát, amelyek kriptovalutát is elfogadnak fizetőeszközként. Így például tavaly óta már egy tűzpiros Ferrarit is lehet kriptovalutáért vásárolni, idén pedig a lett légitársaság, az Air Baltic, illetve az olyan luxusmárkákák, mint a Gucci és a Tag Heuer is felkerültek a kriptobarát helyek listájára.