Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: tényleg akkora bomba üzlet?

Gyengülő nemzeti valuta, ismét emelkedőre váltó infláció: a magyar gazdasági kilátások nem sok jóval kecsegtetnek. A kiugróan magas állampapír hozamoknak pedig vége: mibe érdemes fektetni annak , aki reálhozamot szeretne?

"A lakosság oldaláról óriási érv volt a forint mellett a közel 20%-on ketyegő forintos lakossági állampapír, ennek végeztével véleményem szerint sokan gondolnak majd a devizabefektetésre, újra. Mi most nagyjából fele-felerészt tartunk eurót és dollárt, amikor a pozíciókat menedzseljük, az alapjainkban pedig már 20-25 százaléknyi a devizás eszközök aránya - ami jelentős növekedés a tavalyi állapothoz képest. De azt sem tartom kizártnak, hogy egy megfelelő időpontban ezt akár meg is duplázzuk" - mondta el Németh Gábort, a VIG Alapkezelő senior portfóliómenedzsere.

A forint gyengülése a dráguló importon keresztül az infláció emelkedéséhez vezethet. Arra a kérdésre, hogy van-e esély rá, hogy a jelenlegi, csökkenő trend megfordul, ezt válaszolta:

A valószínűsége mindenképpen magasabb, mint egy fél éve gondoltuk volna. Tavaly a magas kamatok miatt sokan recessziót vártak a világgazdaságban, most még igazán erőteljes lassulás sem látszik, ez pedig inflációt gerjeszthet. Idehaza kettős hatás érvényesül: a belső kereslet/növekedés gyenge, ami dezinflációs hatású, viszont a gyengébb árfolyam és az éledező globális növekedés ellentétes irányba hatnak. Márciusban vélhetően elértük a magyar inflációs mélypontot, és az az igazi kérdés, hogy mennyire kúszhat felfelé az infláció.

Magas kamatozású állampapír híján mégis mibe tegye a pénzt, aki reálhozamot szeretne? Erre is van megoldása a szakembernek:

"Van egy jól működő modellünk, amely a gazdasági ciklusokat köti össze az egyes eszköz osztályokkal. Eszerint jelenleg megvan az esély arra, hogy újra az ún. landolás nélküli ciklusba kerülünk (éledező növekedés), amikor a nyersanyagok teljesíthetnek a legjobban - az ipari fémek, a réz, az uránium vagy épp az olajvilágpiaci ára is markánsan emelkedni kezdett. Egyik alapunkat évekkel ezelőtt dedikáltan az infláció “legyőzésére” alakítottunk át, jelentős pozíciókkal is rendelkezik ebből az eszköz osztályból. Az átalakítást követően, az elmúlt három évben sikeres volt ez a stratégia, az összesített hozam közel 40 százalék lett és az idei évre is jó lehet: úgy tűnik, az amerikai jegybank - talán az elnökválasztás miatt is - kamatot készül vágni, hogy stimulálja a növekedést. Ha ez így lesz, tovább nő az infláció visszatérésének esélye."