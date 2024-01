Hová tűnt a pénz? Egyszerűen nem találni ezeket a valutákat a magyar pénzváltókban

Egyre kevesebb helyen találhatunk a skandináv országok valutáiból, de vajon miért? A válasz sokrétű, de a Portfolio most utánajárt.

Egyre több valutaváltóban tapasztalják az ilyen pénzt váltani kívánók, hogy nem lehet hozzájutni ezeknez, és tanácstalanságukban már nem tudják, hol lehetne találni. A Portfolio utánajárt, pontosan mi történt a norvég- dán és svéd pénzzel, valóban eltűnt volna ez a három pénznem?

A lapnak adott válaszokból az derült ki, hogy hiány valóban van: volt olyan pénzváltó, ahol csak a dán korona volt elérhető, de vissza is kérdeztek, hogy mekkora értékben lenne szükség rá. Olyan hely is van, ahol egyik sem elérhető a pénznemek közül. A magyarázat egyrészt az, hogy nemzetközi összevetésben Norvégiában, Dániában és Svédországban is alacsony a készpénztranzakciók aránya, a fizetési forgalom a kereskedelemben rendkívül digitalizált.

Másrészt pedig a három ország bankjai és hatóságai nem ítélik elégségesnek más országok, többek között eurózónabeli és EU-s tagállamok pénzmosás elleni jogszabályait és/vagy gyakorlatát ahhoz, hogy megbízhatónak tartsák a más országokból behozott valutát - vagyis egyszerűen nem adnak a sajátjukból eleget az eurozóna országainak.

