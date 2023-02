Itt a szakértők jóslata: ezekkel a befektetésekkel szakíthatunk nagyot 2023-ban

A központi bankok kitartó küzdelmet folytatnak a 2022-ben kialakult váratlan és erőteljes infláció ellen, és bár ebben a folyamatban jó úton haladnak, az elkövetkező időszak egyik legfőbb kockázata az, hogy a pénzügyi szigorító intézkedések recesszióba sodorják-e a globális gazdaságot. A jelenlegi kilátások szerint azonban inkább egy úgynevezett „soft-landingre”, azaz enyhébb gazdasági visszaesésre számíthatunk - vélik az SPB Befektetési Zrt. szakértői. A privátbanki szolgáltató szerint izgalmas vételi lehetőségek kínálkoznak jelenleg az euróban és dollárban kibocsátott vállalati kötvények piacán, főként a bankok, az autóipari cégek és a nyersanyagszektor cégeinek papírjai esetében. A vállalati kötvények mellett az állampapírpiac is tartogat kedvező lehetőségeket, ráadásul a hazaiak mellett egy szomszédos ország szuverén kötvénye is szóba jöhet. A Budapesti Értéktőzsdén két kedvenc papírja van a befektetési tanácsadó cégnek, melyek egyaránt 20 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkeznek 2023-ban

A tavalyi évben – néhány árupiaci termék kivételével – szinte minden eszközosztályban estek az árfolyamok, amelynek köszönhetően most jó beszállási lehetőségeket találhatunk egyes részpiacokon - állítják az SPB Befektetési Zrt. szakértői. Ennek jegyében izgalmas vételi lehetőségek kínálkoznak az euróban és dollárban kibocsátott vállalati kötvényekben, amelyekkel kapcsolatban a kamatok és a lejárati hozamok mellett a papírok folyamatos likviditása is fontos tényező. A private banking szolgáltató szakértői szerint a legjobb beszállók most a bankszektorban, az autóiparban és a nyersanyagszektorban vannak, amelyek esetében a dollárban és euróban kibocsátott kötvények árfolyama 10-35 százalékkal esett tavaly.

A pénzügyi szektor várható kedvező teljesítménye okán Európában a Rabobank, az Egyesült Államokban pedig a Citibank, illetve a Wells Fargo papírjai ajánlhatók a befektetők figyelmébe, azonban azok számára, akik továbbra is emelkedő inflációs környezetre számítanak, időszerű az OTP változó kamatozású eurós kötvényét figyelni. Az energiaszektorban a norvég DNO olajkitermelő vállalat dollárban denominált, 7,875 százalékos kamatozású kötvényére hívják fel a figyelmet az SPB szakértői, amely szinte komolyabb ingadozások nélkül átvészelte a tavalyi évet. Egy viszontagságos időszak után ismét bíztató képet mutat az autóipar, így igen kedvező befektetői kilátásokkal bírnak a Volkswagen és a Ford egyes kötvényei, de külön említésre méltó a Mercedes-Benz A- minősítésű, évi 8,5 százalékos kamatozású kötvénye is.

A szakértők szerint az amerikai olajtartalékok alacsony szintje miatt egy esetlegesen körülbelül 70 dollárig visszaeső olajárnál érdemes belépni vételi oldalon erre a piacra, és az olajtársaságok közül ajánlott a környezettudatosabb, ESG-konform cégek papírjaira koncentrálni. A Kelet-Európában zöld szemléletével élen járó MOL mellett említhető a nyugat-európai TotalEnergies, a BP vagy a Shell. A kedvező árfolyamkilátások mellett ezek a papírok hagyományosan jó osztalékot fizetnek, ebből adódóan ütésállóak és kevésbé volatilisek.

A hazai és régiós állampapírpiacokon is találhatunk attraktív kötvényeket

A magyar állampapírok az befektetési tanácsadó szerint a jelen körülmények között igen vonzó befektetési célpontok, ezért a mostani hozamszinteken már erősen javallott a portfólió egy részét ezekkel a papírokkal feltölteni. A dollárban kibocsátott magyar állampapírokban jelentős árfolyam-emelkedési potenciál lehet, a hosszú távú befektetési célra a 2041-ben lejáró, 7,625 százalékos kamatozású állampapír ajánlható, amellyel egy éve 158 százalékon kereskedtek a másodpiacon, októberben viszont nagyon olcsó volt, 94 százalék alá ment az árfolyama. A szuverén kötvények esetében a román piacon mind a dolláros, mind az eurós papírokban látnak fantáziát a cég szakértői: szomszédunknál egy 2034-ben lejáró, dollárban denominált, bőven 6 százalék hozamot biztosító kötvényt ajánlanak a befektetők figyelmébe.

A hazai részvényeknél is jöhet 20 százalékos felértékelődés idén

A hazai részvénypiacon a szakértők elsősorban az OTP és a Richter papírjaiban látnak fantáziát. Előbbi árfolyamának 8 ezer forint körüli mélypontja egyértelműen megmutatta, hol van az a támasz, ahol a befektetői érdeklődés már határozottan megállítja a további esést. Mind technikai, mind fundamentális oldalról jó kilátásokat mutat a hazai bankpapír, amelynél idén a 13-15 ezer forintos szint elérése is reális lehet. Ugyancsak érdemes fokozott figyelmet fordítani a Richter részvényeire, amelyek árfolyamára kedvező hatással lehet többek között, hogy az Amerikai Gyógyszer- és Élelmiszerügyi Hatóság (FDA) nemrég hagyta jóvá a VRAYLAR antidepresszáns készítményt, ami nyilvánvalóan jótékonyan fog hatni a társaság nyereségtermelő képességére. Az SPB megítélése szerint körülbelül 20 százalékos árfolyam-növekedés várható a gyógyszercég papírjai esetében is.