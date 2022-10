Támad a rezsidémon: szűkített nyitvatartás, fiókbezárás jöhet a bankoknál a válság miatt 2022-ben?

A rezsidémon elérte a bankfiókokat is, így veszélybe került a fizikai ügyintézés, ha a bankok úgy döntenek, hogy a megemelkedett energiaköltségek miatt rövidítenek a nyitvatartáson. Megkérdeztük a magyar bankokat, kell-e erre számítani?

Szinte már nem tudunk úgy híreket olvasni, vagy a tévében tájékozódni anélkül, hogy valamilyen módon ne találkoznánk az európai energiaválsággal. A rezsiemelés bejeéentése óta pedig azt is naponta halljuk, hogy egyes közintézmények vagy hosszabb szünetre vonulnak, vagy megpróbálják előteremteni a működésükhöz, a rezsi kifizetéséhez szükséges, de egyelőre hiányzó összeget. De hogyan hat az emberek napi ügyintézési szokásaira a rezsiválság, és a bejelentett bezárások? Tartanunk kell-e például attól, hogy a bankunk fiókjai csökkentik a nyitvatartásukat, nehézkessé téve ezzel a mindennapos ügyintézést? Körbekérdeztük a bankokat, hogy választ kapjunk arra: változik-e a nyitva tartás 2022-ben?

UniCredit: készülnek a rezsiharcra, de nem lesz változás

Az UniCredit banknál, mint megtudtuk, nem lesz változás a nyitvatartásban. A banktól azt a választ kaptuk, hogy az épületeken végrehajtanak néhány változást, de ez nem fogja érinteni az ügymenetet - legalábbis egyelőre.

Jelenleg nem tervezzük fiókjaink csökkentett nyitvatartását vagy átmeneti bezárásokat, intézkedéseink energiatakarékossági és energiahatékonysági fejlesztésekre irányulnak. Foglalkoztunk és foglalkozunk többek között gépészeti berendezések (például vízmelegítők, légkezelők) energiahatékonyabbra cserélésével, világításkorszerűsítéssel, éjszakaiüzemmód-optimalizálással és napenergia-hasznosítással több saját tulajdonú ingatlanunkon

- válaszolta a pénzintézet lapunk kérdéseire.

OTP és Takarékbank: irány a fenntartható működés

Hasonló választ kaptunk a legnagyobb hazai banktól is. Ők úgy fogalmaznak, hogy a helyzetet bár folyamatosan figyelik, egyelőre nem látnak okot arra, hogy korlátozzák az ügyfélfogadási órákat.

Nem érintik korlátozások a fiókhálózatot, irodahálózatot, jelenleg erre nem látunk okot. Folyamatosan elemezzük a helyzetet és megfelelően felkészülünk, hogy ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásainkat folyamatosan biztosítani tudjuk.

Hozzátették azt is, hogy a bank már évek óta a költséghatékony működésben hisz, és most is ennek szellemében alakította ki a home office-gyakorlatot az irodai dolgozóknak.

Gondoskodó munkáltatóként, a bank lehetőségeinek megfelelően megtettük és megtesszük a szükséges lépéseket, intézkedéseket, folyamatosan vizsgáljuk a piaci folyamatokat. A bank rugalmas keretek között működteti a home office gyakorlatot, az adott terület vezetője jogosult dönteni arról, hogy milyen arányban határozza meg az irodai, illetve otthoni munkavégzés arányát. Számításokat végzünk az épület/munkaállomás kapacitások, munkaköri sajátosság/home office igénybevétel, shared desk tapasztalatok alapján és azt követően döntünk a fenti kérdésben.

A Magyar Bankholding - vagyis az MKB és a Takarékbank - válaszából hasonló vonal rajzolódik ki: ők azt mondják, hosszabb megtérülést célzó beruházások várhatóak, de ez az üzemmenetet semmiben sem akadályozza majd.

Több területet és lehetőséget vizsgálunk párhuzamosan az energiatakarékosság kapcsán. Ezek között vannak gyorsan bevezethető, beruházást nem igénylő javaslatok, de szerepelnek hosszabb megtérülést mutató beruházással járó ötletek is.

Erste: már elindult a takarékoskodás

A leginkább részletekbe menő választ az Erste Banktól kapta a Pénzcentrum. A válaszból kiderült, hogy ők is tudatosan készülnek a nehezebb időkre, de nem lesz sem rövidebb, sem hosszabb bezárás, nem korlátozzák a nyitvatartást.

Az Erste Bank jelenleg nem tervez sem fiókbezárást, sem a nyitva tartási idő rövidítését az energiaköltségek emelkedése miatt. A pénzintézet stratégiájának és alaptevékenységének szerves részeként minél inkább figyelembe veszi a társadalmi és környezeti szempontokat, illetve minden egyes szakterület munkájában megjeleníteni ezt a szemléletet annak érdekében, hogy teljes működését és szervezetét minél felelőssebbé, etikusabbá és fenntarthatóbbá tegye.

Kitértek arra is, hogy a pénzintézet már évek óta elkötelezett a fenntartható működés iránt, és ezt a programot most még fokozni is tudják majd.

A bank 2016 óta zöldáram vásárlásával minden évben 2700 tonnával mérsékli szén-dioxid kibocsátását, 2020-ról 2021-re éves energiafelhasználását 5,24 százalékkal, ezen belül villamosenergia-fogyasztását 4,48 százalékkal mérsékelte. Közben papírfelhasználása 2019-hez képest a hatodával csökkent és 2021-ben 75 tonna volt. Jelenleg is folyamatban van az Erste fiókok ledesítése, illetve smart office rendszerek telepítése, amelyekkel egyrészt központilag tudjuk szabályozni a fiókokat, növelni tudjuk a hatékonyságot, másrészt energiát tudunk megtakarítani.

Nem volt ilyen bőbeszédű a Raiffeisen, illetve a K&H sem: előbbi csak annyit írt a kérdéseinkre, hogy nem terveznek rövidített nyitvatartás (és nem is várható ilyen intézkedés), utóbbi pedig csak azt közölte pluszban, jogy jelenleg is zajlanak a spórolást célzó intézkedések kapcsán bevezetendő módszerek vizsgálata - ám hogy ez mit jelent, nem derült ki pontosan.

Kell még fizikai bankfiók?

A Portfolio Banking Technology konferenciája tegnap ezzel a kérdéskörrel is behatóan foglalkozott. Vinnai Balázs, a Magyar Bankholding Zrt. elnöki főtanácsadója úgy véli: egy inkumbens vállalatnál a digitalizáció a market share-t és a költséghatékonyságot egyaránt szolgálja. Ez az, amivel az inkumbens bankok, mint a Magyar Bankholding is küzdenek most - magyarázta a szakértő.

Amit mindenképp folytatni kell, azok a költséghatékonyság növelő projektek, valamint a robotizáció. Ezek nélkül nem tudják tartani a versenyt a hagyományos bankok az új versenytársakkal. A robotok általi erőforrás-felszabadítás engedte meg nekünk például azt is, hogy a moratórium által okozott plusz terhet hatékonyan lekezeljük

- mondta a témáról Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

A bankok tehát nem készülnek semmilyen rövidítésre, de könnyen lehet, hogy már az előszobájában vagyunk a teljes digitalizáció felé tett első lépéseknek. Néhány hónapja, a jegybank által szervezett panelbeszélgetésen a magyarországi bankok pár vezetője ugyanis nagyjából egyetértett abban, hogy hamarosan talán sehol nem is lesz szükség fizikai bankfiókokra, mert jó úton halad a digitalizáció.

Leginkább a koronavírus-járvány, illetve az emiatt kényszerűségből elrendelt lezárások tanították meg a magyarokat online bankolni, több olyan bank is van már, ahol már a hitelfelvételt is lehet online intézni a technika fejlődésének köszönhetően. A vezetők azonban abban is egyetértettek akkor, hogy azért a teljes digitalizációhoz még biztosan kell pár év, sok ügyfelet ugyanis most sem lehet arra rávenni, hogy fizikai jelenlét és bankfiókok segítsége nélkül, teljesen online intézze a pénzügyeit.