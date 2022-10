Komoly átlakulás jöhet a magyar bankoknál: nem lesz gördülékeny az átállás

Mára a digitalizáció az ügyfélélmény növelésének és a bankok költséghatékonyság növelésének legfőbb kulcsa. Komoly kihívás azonban a fejlesztések finanszírozása és a folyamatok előmozdításához szükséges IT szakemberek megszerzése és megszólítása is - derült ki a Portfolio Banking Technology 2022 rendezvényén csütörtök délelőtt lezajlott kerekasztal-beszélgetésén ahol vezető közgazdászok és a bankszektor szakértői ütköztették véleményüket a digitális fejlesztések fontosságának és költségoldalának problémaköreiben.

Bán Zoltán, a Net Média Zrt. vezérigazgatója, a Portfolio Banking Technology 2022 egyik panelbeszélgetésének moderátorának kérdésére Csányi Péter, az OTP vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a bankszektor mindig is technológiailag innovatív szektor volt. És ha egy válságban elengedjük a technológiai fókuszt azzal a konkurenciánk megjelenésének kedvezünk. Ezért ezt a hibát nem szabad mégegyszer elkövetni. Mi arra fókuszálunk, hogy gyorsan tudjunk reagálni a megváltozó környezetre - magyarázta a bankvezér.

A Gránit Bank egy digitális bank, számunkra a digitalizáció mind a profitnövelésnek, mind a költségcsökkentésnek a motorja. Látszik, hogy a digitalizáció már középhosszútávon is költségcsökkentő tényező. A pandémia óta pedig méginkább a fókuszba kerül a digitalizáció -árulta el ezután Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese.

Vinnai Balázs, a Magyar Bankholding Zrt. elnöki főtanácsadója úgy véli egy inkumbens vállalatnál a digitalizáció a market share-t és a költséghatékonyságot egyaránt szolgálja. Ez az, amivel az inkumbens bankok, mint a Magyar Bankholding is küzdenek most - magyarázta a szakértő.

Melyik az a fejlesztés, amit mindenképp végig kell vinni, kinek mi a legfontosabb - szegezte ezután a kérdést a beszélgetés résztvevőinek Bán Zoltán.

Amit mindenképp folytatni kell, azok a költséghatékonyság növelő projektet, valamint a robotizáció. Ezek nélkül nem tudják tartani a versenyt a hagyományos bankok az új versenytársakkal. A robotok általi erőforrás-felszabadítás engedte meg nekünk például azt is, hogy a moratórium által okozott plusz terhet hatékonyan lekezeljük - válaszolta Csányi Péter.

Az elmúlt három év, a gazdasági válságok különböző verziói kapcsán megtanított arra minket és ügyfeleinket is, hogy ma már nem megkerülhető a felhő. Mindazok a cégek, amik felhtő használtak, sokkal jobban jöttek ki a covidból és egyértelműen látszik most az energiaválság során is, hogy sok dolgot megérte volna felhőbe felvinni, mert sokkal költség és erőforráshatékonyabb. A legnagyobb kérdés a mesterséges intelligencia működésével kapcsolatban pedig az etikus működés - véli Szabó Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója.

Drága az IT és drágák a fejlesztések és egyfajta paradox, hogy a bankokat folyamatosan sújtják, hogy mekkora marzsot raknak a hitelekre. Érdekes, hogy az IT-nek nincs felügyeleti hatóság -replikázta Csányi Péter.

Mi a fiókhálózatban is nagyon lementünk, de országos lefedettség az kell. Azért is kell, mert az IT-vel kapcsolatban még mindig van egy komoly edukációs faktor. Abban van egy racionalizáció, hogy a befizetési tranzakciókat át lehet vinni. Fiókokban például Budapesten sokat lehet racionalizálni. Mert azt is megtanultuk, hogy a sok kisfiókos rendszer sem feltétlen jó ügyfélélmény szempontjából sem. Tehát a nagyobb fiókokba való összehúzás költséghatékonysági és ügyfélélmény szempontjából is jó - árnyalta az IT szerepét az innovációban Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese.

Az infrastruktúrába történő befektetés mindenképp hasznot fog hozni a szektorban. Most egy olyan mérföldkő van, amikor az vált fontos kérdéssé, hogy hogyan lehetne ezeket a folyamatokat felgyorsítani. Mi azért foglalkozunk a mesterséges intelligenciával, mert a méretünkkel kijön a business case. De ez egy bizonytalan út. Egy kutatás-fejlesztés. Ez egy ugyanolyan bizonytalan út, mint amikor az internet, vagy a web 2.0 megjelent - magyarázta Csányi Péter.

Az AI-t a számlanyitásnál már 2 éve bevezettük az ügyfélazanosításra. De mi úgy gondoljuk, hogy ez egy evolúciós pálya. Úgy gondoljuk, hogy jelentős tér van még a fejlesztésre. Itt a legfőbb profitcsökkentő tényező, azok a Big Data alapú ügyfélmegoldások - mondta erről Jendrolovics Péter

Bán Zoltán ezután arról kérdezte a részvevőket, aggódnak-e az IT-s munkaerő megszerzése, a munkerő költsége és az egyéb költségek miatt.

Szerintem eleve nagyon nagy baj van a magyar piacon az IT szakemberek terén. Normális bérszinten normális munkaerőt szinte képtelenség találni. Egy vonzó dolog a munkavállalóknak a képzés. Azt nagyon értékelik, hogyha felhúzzuk őt IT-ből egy magasabb szintre - látja Szabó Péter

A digitalizációnak is az a benzinje, hogy a talent poolt mennyire tudjuk fejleszteni. Amiről Péter is beszélt, az euróban, dollárban elérhető bevételek mellett nyilván a magyarországi bérszinteknek is fel kell jönnie. Ezen túl mindenki digitális tudással rendelkezzen - replikált Vinnai Balázs.

Ezen egy közép-hosszútávú program kell, hogy a megfelelő munkavállalói bázist kiépítsük. Komoly hiba, hogy nem épültek ki Európában úgy a technológiai cégek, mint az USA-ban, infrastrukturális problémák vannak - véli Csányi Péter.