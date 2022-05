Sokkoló, ami a nagyreményű bitcoinnal történik: ez lehet a sztár kriptovaluta vége

Múlt hétfőn fél éves mélypontra süllyedt a legismertebb, legértékesebb és legnépszerűbb kriptovaluta, a Bitcoin árfolyama a dollárral szemben. A digitális fizetőeszközt egykor a bankrendszert lecserélni akaró megoldásként jellemezték, de nem biztos, hogy a nagy elvárásoknak valaha meg is felelnek majd, Sokan már egyszerűen betiltanák, de az Európai Parlament még lehetőséget lát benne. Hova juthat el a kripto?

Idén februárban megjelent egy poszt a Magyar Nemzeti Bank facebook-oldalán, melyet maga a jegybankelnök, Matolcsy György jegyzett. Ebben azt írta: elérkezettnek látja az időt, hogy mind a kriptovaluták bányászatát, mind a kereskedelmét betiltsák nem csak hazánkban, de az Európai Unió egész területén.

"Egyértelmű, hogy a kriptovaluták illegális tevékenységeket is támogathatnak és általában pénzügyi piramisjátékot eredményeznek. Az orosz központi bank helyesen állapítja meg, hogy a kriptovaluták szédítő iramú növekedését és piaci értékét elsősorban a jövőbeli növekedésen alapuló spekulatív kereslet határozza meg, ami pedig buborékokat hoz létre" - írta a posztban Matolcsy.

A bejelentés akkor komoly felhördülést okozott, ha azonban rátekintünk a kriptovalutákról szóló hírekre, azért nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a kriptovalutákkal szembeni egyre hangosabb kritikák alaptalanok lennének. A teljes betiltás helyett azonban vannakk olyanok is, akik csak a megfelelő szabályozási környzetet hiányolják.

Követhetetlen és nem is biztonságos

De ha el is tekintünk az illegális tevékenységek ilyetén módon finanszírozásától, az nagyjábüól így is teljesen világos, hogy súlyos volitalitásuk miatt a kriptodevizák jó eséllyel nem lesznek alkalmasak arra, hogy felváltsák a több évszázados bankrendszereket. Egy egyszerű példa: míg a bitcoin árfolyama az utóbbi hónapokban szárnyalt, múlt hétfőre ismét 31 ezer dollár alá esett, ami fél éves mélypontot jelent.

A szakértők szerint a bitcoin ilyen komoly árfolyamingadozásait éppen az okozza, hogy nem függ szabályozó testülettől vagy magától a pénzpiactól sem. Emellett nem várt tényezők is gyakran befolyásolják az árát, amelyek leggyakrabban biztonsági hibákból erednek: gyakran történik lopás, amikor internetes bűnözők tárcákat, vagy egész bitcoin-farmokat törnek fel, és lógnak meg az értékes valutával. Egy ilyen eset tavály év közepén is borzolta a kedélyeket: miután több millió dollárt lovasítottak meg az egyik ezzel foglalkozó cégtől és így a felhasználóktól, az árfolyam mindössze két hónap alatt saját értékének csaknem felét veszítette el - 65 ezer dollárról 35 ezerre zuhant.

Mindennek kitéve

A kriptovaluták árfolyamingadozásiban ráadásul már a politikai tényezők, vagy más nagy emberek tettei vagy tervei is nagy szerepet játszanak, amelyek szintén megjósolhatatlanok. Két erős példa is van a közelmúltból: a kínai hatóságok nemrég betiltották a Föld legnépesebb országában a kriptovalutákat, amely azért is volt érzékeny veszteség, mert addig a kriptobányák jelentős része Kínából működött - ahogy persze kell, az árfolyam be is szakadt.

A világ leggazdagabb emberei közül sokan igyekeznek a lehető legtávolabb maradni ezektől az eszközöktől. Elon Musk azonban nemhogy nyakig benne van, hanem a Teslánál még azt is engedélyezte, hogy az ügyfelek Bitcoinnal fizessenek például az autókért. Musk személye annyira összenőtt a kriptovalutákkal, hogy egy-egy erről szóló nyilatkozata után mostanra mindig lehet árfolyamváltozásra számítani - csak senki nem tudja, éppen merre indulnak majd ilyenkor az eszközök...

Az EP szabályozni szeretné

A betiltás gondolatával nem foglalkozik az Európai Parlament, ellenben dolgoznak egy olyan szabályrendszeren, amely sokkal biztonságosabbá tenné mind a bányászatot, mind pedig a felhasználást az uniós állampolgároknak - erről egy rövid tanulmány értekezik, melyet az EP saját honlapján tett közzé idén áprilisban. A tanulmány elismeri azt, hogy a kriptovaluták lehetőséget teremt a biztonságos tranzakcióra két fél között, valamint hogy a technológia tényleg ígéretes - de hangsúlyozzák, hogy szabályozásra van szükség, amelyen már dolgoznak is. A jelenlegi tervek szerint a tokenek egy részének kibocsátását az Európai Értékpapír-piaci Hatóság és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság felügyelné.

Mi a jövő?

Az amerikai jegybank, a Fed már régóta fenyegetőzik a kriptovaluták betiltásával, és több kriptovaluta-szakértő szerint már nem lehet messze a végső döntés - mivel a legtöbben tényleg a betiltást várják, a negatív környezet és újabb várható rossz hír éppen az egyik tényezője a hétfői árfolyamzuhanásnak.

Két országban közben már elfogadják a Bitcoint hivatalos fizetőeszközként, ám sem a Közép-afrikai Köztársaság, sem pedig Salvador sem akkor súlyú szereplője a nemzetközi gazdaságnak, hogy példájukat több ország is kövesse. Egy dolog biztos: a további árfolyamzuhanás esetén nem lehet kizárni, hogy a kriptovaluták régóta jósolt, de mostanra talán elkerülhetetlen hattyúdalát jelentik majd - de az is igaz, hogy még lehetőségek is vannak benne.

