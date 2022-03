Bajban a befektetők: az idei legnagyobb esésével zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 4817,63 pontos, 11,02 százalékos csökkenéssel, 38 913,62 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 72,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai háború továbbra is erőteljesen befolyásolja a kereskedést. Fontos vállalati hírek nem jelentek meg, de ebben a helyzetben úgyse hatottak volna jelentősen az árfolyamokra - véli Török Lajos. Minél keletebbre van egy európai tőzsde, annál nagyobbat zuhant kedden, bár a BUX esése régiós szinten is kiugró, mivel a legnagyobb forgalmú kibocsátója, az OTP az orosz és ukrán piacon is érdekelt - tette hozzá.