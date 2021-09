Megszólalt a Betétbiztosítási Alap: ezt minden Revolut-ügyfélnek tudnia kell

Az elmúlt napokban a Revolut Bank kapcsán a sajtóban megjelent betétbiztosítási vonatkozású információkra, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) új ügyféltájékoztatót adott ki a betétbiztosítói vagyonról.

A Revolut magyarországi banki indulása révén annak szolgáltatásai már Magyarországon is elérhetővé váltak. A fintech startup itthon is életbe léptette az európai banki engedélyét, melynek köszönhetően hazánk a 14. ország, ahol elérhetővé vált a Revolut Bank szolgáltatás.

Ezzel egyrészt a társaságnál vezetett számlákkal rendelkezők részesülnek az európai szabályozásnak megfelelő 100 ezer euróig terjedő betétbiztosításban, amennyiben upgrade-elik szolgáltatásaikat, másrészt a cég újabb termékeket kínálhat ügyfelei részére.

Ugyanakkor az MNB közleményében arra figyelmeztetett, hogy a Revolut Bank az eddigi információk szerint a litván nemzeti bank felügyelete alá tartozó határon átnyúló intézményként, s nem önálló leánybankként indul el Magyarországon, így a hazai ügyfelek betétbiztosítási, fogyasztói vagy elszámolási jogvitájukat nem itthon, hanem Litvániában (várhatóan litván, illetve angol, és nem magyar nyelven) intézhetik.

A litvániai székhelyű, itthon határon átnyúló hitelintézetként most induló Revolut Bank UAB

betétbiztosításáról a napokban több információ is napvilágot látott. Az Európai Unió tagországainak betétbiztosítói, így az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és a litván betétbiztosító, a Deposit and Investment Insurance (DII) is főszabályként 100.000 eurónak megfelelő összegig biztosítja a betéteket. Ha egy hitelintézet engedélyét visszavonják, a betétbiztosítók elsősorban a saját felhalmozott vagyonukból igyekeznek a betéteseket kártalanítani. Joggal merül fel a kérdés a banki ügyfelekben, hogy ha egy hitelintézet engedélyét visszavonják, lesz-e elég pénze a betétbiztosítónak a betétesek kifizetésére.

A betétbiztosítók a rendelkezésükre álló vagyonról rendszeresen adatot szolgáltatnak az

Európai Bankhatóság (EBA) részére, így évente publikálásra kerül a betétbiztosítók rendelkezésére álló felhalmozott vagyona. Fontos tudni, hogy a betétbiztosítók nem csak az éppen aktuálisan rendelkezésükre álló, birtokukban lévő vagyonból teljesíthetik betétbiztosítói kötelezettségüket egy hitelintézet esetleges bezárása esetén.

Az OBA egy esetleges kártalanítás esetén több forrásból is maradéktalanul biztosítani tudja a szükséges összeget. Az aktuálisan rendelkezésére álló vagyona mellett ugyanis a vonatkozó jogszabály alapján kölcsönt vehet fel, illetve kötvényt is kibocsáthat, melyekért az állam készfizető kezesként felel, valamint szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank is áthidaló kölcsönnel segíti a betétesek kártalanításához szükséges összeg rendelkezésre állását.

Az Európai Unió egyes országaiban ettől eltérő szabályokat alkalmazhatnak, eltérő lehetőségeket biztosíthatnak a betétbiztosítók számára egy hitelintézet esetleges bezárása esetén a szükséges források maradéktalan rendelkezésre állása érdekében. A Revolut Bank ügyfeleinek tehát érdemes alaposan tanulmányozniuk a litván intézményi és jogi keretrendszert, mert aki bankot választ, egyidejűleg védelmet is választ - áll az Országos Betétbiztosítási Alap közleményében.