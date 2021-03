Nehéz helyzetéről vallott az X-Faktor győztese: ebből él most Oláh Gergő

Oláh Gergő még szerencsés helyzetben van, mert még a járvány alatt sem távolodott el annyira a színpadtól: most éneket tanít, és dalokat ír másoknak, távoli tervei között pedig egy vállalkozás indítása is szóba jött. Zenéléssel erre az évre sem mer tervezni.

Gyakorlatilag egy éve sújtja a járvány a magyar zenészeket. Nem kivétel ez alól Oláh Gergő sem, az X-Faktor harmadik szériájának győztese most a Borsnak mesélt arról, hogy fellépések, koncertek híján máshonnan kell előteremteni a megélhetéshez szükséges bevételeket. Mint elmondta, ő szerencsés helyzetben van, mert éneket tanít, illetve dalokat is ír másoknak, és nem szívesen állna vissza közmunkásnak.

Én is dolgoztam közmunkásként, de a cél mindig ott lebegett a szemem előtt, hogy a tehetségemmel szeretnék elérni dolgokat, nem pedig beletörődni az akkori élethelyzetbe. Nem is vállalnám már be, nem bírná el a lelkem és a szívem azt az életformát. Isten kiemelt abból és egyre jobbat fog adni és én is mindent megteszek érte, hogy ne essünk vissza

- jelentete ki a sztár, aki csak olyasmivel szeretne már foglalkozni, amit a lelke is elvisel, és amiben jól érzi magát.

De vannak vészforgatókönyvek is a fejemben egy saját vállalkozás képében. Eljött az idő, hogy több lábon álljunk, ami egy izgalmas időszak lesz. Zenével erre az évre azonban már nem merek tervezni ebben a bizonytalan helyzetben, de azért remélem, sok koncert lesz, mert nagyon várom, hogy színpadra állhassak

- mondta Oláh Gergő.

