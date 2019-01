Ez most komoly? Ennyiért gürizhetnek napi 8 órában a magyar nyugdíjasok

Sokan, több tízezren dolgoznak nyugdíj mellett keresetkiegészítésként, és ma már egész jól fizető állásokat is találhatnak - legalábbis a fővárosban. A Pénzcentrum információi szerint árufeltöltőként vagy eladóként megkereshetik a magyar átlagnyugdíj összegét.





Nyugdíj mellett egyre jobban megéri dolgozni, hiszen január elseje óta a munkát vállaló nyugdíjasok munkabéréből csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le, sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük.

Ahogy a Pénzcentrum korábban is megírta, országosan egyre több nyugdíjas szorul rá, hogy valamilyen mellékes után nézzen, mert csak a járadékból nem tudna megélni. A relatív jövedelmi szegénység a nyugdíjasok körében 10 százalékra emelkedett 2017-ben a korábbi 9,1 százalékról, míg 2010-ben még csak a nyugdíjasok 4,6 százalékát érintette ez a probléma - derült ki a KSH adataiból.Rémisztő adat, hogy 2017-ben közel 5 ezren voltak, akik 10 ezer forintnál is kevesebb állami nyugdíjat kaptak.

Sok nyugdíjasnak nem marad más esélye, mint az, hogy valamiféle könnyű munka után nézzen. Ezt segíti elő a 2017-ben életre hívott nyugdíjas szövetkezetek, melyek segítségével a nyugdíjasok egyre könnyebben tudnak munkát találni és vállalni.

Van mit csinálni

Munka akad bőven annak, aki szeretné kiegészíteni a járadékát. A nagy áruházláncok szinte mindegyike kínál pozíciókat kasszásoknak, árufeltöltőknek, ahová az idősebbek jelentkezését is várják. Legutóbb a CBA egyik budai üzletében botlottunk bele egy hirdetésbe, melyben kereskedelmi végzettséggel rendelkező eladót, pénztárost, árufeltöltőt keresnek egy nyugdíjas szövetkezeten keresztül.

Korlátok nélküli kereseti lehetőséget ígérnek, valamint egyéb havi és éves bónuszkedvezményeket. A hirdetésben ugyan nem szerepel, hogy mennyit lehet keresni, ám telefonon keresztül azt az információt kaptuk, hogy 8 órás munkával

nettó 130-140 ezer forintot is meg lehet keresni egy hónapban.

A KSH adatai szerint Magyarországon 130 ezer forintos átlagnyugdíj, mely januártól 3500 forinttal emelkedett meg - számolt be az RTL Híradója. Ez azt jelenti, hogy egy szerencsésen megválasztott munkával az idősek akár megduplázhatják a nyugdíjukat, azaz megkereshetik ugyanezt az összeget, már ha persze bírják a 8 órás munkát a hét öt napján.

De várnak minden korosztályból munkavállalalókat hidegkonyhai kisegítő pozícióra, csomagolói állások is vannak bőven, valamint benzinkutasokból is nagy a hiány - ám az általunk talált ajánlatok közül a most kiszúrt áruházi munkakör fizet a legjobban.

Fontos dátum a mai

Nem csak a munkavállalónak éri meg nyugdíjasként dolgozni, de munkáltatóként is: a cégek mentesülnek a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól, tehát januártól 21 százaléknyi közterhet takarítanak meg.

Egy 2018. december 20-án kelt rendelet szerint 2019. január 8-ig a munkáltatóknak ki kell jelenteni a már dolgozó nyugdíjas dolgozókat a NAV-nál. Minden nyugdíjas, tehát több tízezer ember foglalkoztatóját érinti ez az adminisztratív kötelezettség. Amenyiben a munkáltató ezt elmulasztja, meg is büntethetik, még akár 5 évvel később is. Akik frissen állnak nyugdíjasként munkába, azokat pedig nem kell már bejelenteni a NAV-hoz - számolt be a 24.hu.