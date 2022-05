Kiderült az igazság: ennyit keres egy marketinges Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy friss kutatás szerint egyre népszerűbb a marketinges szakma, aminek oka az, hogy egy rugalmas, kreatív munkával könnyedén jól lehet keresni. A területhez pedig számos különálló munkakör kapcsolódik, a hirdetéskezelőtől a szövegíróig. Most pedig végre azt is megtudtuk, hogy mennyit is keres egy marketinges.

A marketing ágazat a mai napig is bizonyos értelemben megosztó területnek számít, pedig egyre nagyobb szükség a marketinges szakemberekre: a cégek számára mérettől függetlenül fontos, hogy folyamatosan kommunikáljanak, jelen legyenek az online térben. Munkavállalói oldalról pedig az egyik legrugalmasabb, legsokszínűbb területről beszélünk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A marketing izgalmas, kreatív és színes szakma, pontosabban szakmák gyűjteménye, hiszen széles a paletta: aki jól fogalmaz, szövegíróként helyezkedhet el, míg a kiváló szervezőkészséggel ellátott jelentkezők ügyfélmenedzserként, a vizuális tartalmak iránt fogékony emberek pedig videósként, grafikusként találhatják meg a hivatásukat – mondta el Dallos Zoltán, a DLX MEDIA vezetője. Milyen marketinges munkakörökbe jelentkeznek a legtöbben? A nem reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a legkeresettebb munkakör a szakmán belül a kreatív tartalmakat előállító szövegíróé. Nem sokkal marad el mögötte az ügyfél- vagy projektmenedzser, aki jellemzően az ügyfelekkel való egyeztetési, kapcsolattartási feladatokat végzi. A rangsorban harmadik pedig a marketing asszisztens, míg ezt a pozíciót a videóvágó, a hirdetéskezelő, valamint a közösségi média menedzser követi. A szövegíró munkakör legnagyobb vonzereje a rugalmasság: nincs hozzá szükség más eszközre, mint egy laptopra, és a lehető legkönnyebben végezhető távmunkában is. A főállásra jelentkezők átlagos nettó havi bérigénye 285 ezer forint volt. A főként koordinációval, kapcsolattartással foglalkozó ügyfélmenedzser pozícióba már kifejezetten jó szervezőkészséggel rendelkező embereket keresnek, akiknek jellemzően 10-15 ügyféllel kell tartaniuk a kapcsolatot. A bérigények átlagosan havi nettó 341 ezer forinttól akár 500 ezer forintig is terjedhetnek. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A kutatással, adatgyűjtéssel, dokumentumkezeléssel foglalkozó marketingasszisztensek bérigénye 236 ezer forint volt havonta, ezért cserébe ők leginkább főállást, biztonságot, stabil munkakört kerestek. Online is számos tanfolyam közül válogathatunk De vajon mi motiválja igazán a munkavállalókat a fizetésen túl? A DLX Media többek közt ezt a kérdést is feltette annak az 500 főnek, akik 2020 és 2022 között jelentkeztek hozzájuk. Mint kiderült, a pályázók az anyagiak mellett a jó csapat és a tanulási lehetőségek miatt választanak egy helyet. Fontos szempont volt ugyanakkor a távmunka lehetősége is, ami földrajzi távolságtól független lehetőségeket nyithat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK