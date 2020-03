Tovább tombol a hitelezési láz: vajon előre átgondolta ezt a lakosság?

Miközben tovább tombol a hazai hitelezési láz, az átlagos kamatok az elmúlt időszakban is csökkentek. A Pénzcentrumnál megnéztük, vajon mennyire fontos szempont a kiszámíthatóság a magyar hitelfelvevők körében.

A múlt héten az MNB friss statisztikáiból láthattuk, hogy 20 százalékkal több fogyasztási hitelt vett fel a magyar lakosság 2019 januárjához képest az idei első hónapban. A szűnni nem akaró hitelezési lázra való tekintettel utánajártunk, hogy kamatperiódusonként milyen átlagos kamaton vettük fel a személyi kölcsönöket, és milyen változások figyelhetők meg a vizsgált 1 éves időszakban.

Mivel a Pénzcentrum kalkulátorában csak fix kamatozású hitelek szerepelnek, így joggal feltételezhetjük, hogy azok a személyi kölcsönök amik 1 éven belüli vagy 1 és 5 év közötti kamatperiódusú hitelként vannak feltűntetve az MNB statisztikáiban, végig fix kamatozású kölcsönök és a futamidőre utal a felosztás.

A fenti grafikonon láthatjuk, ahogy az 1 éven belüli személyi kölcsönök tavaly januárban a 13,29 százalékos átlagkamatról egy év alatt több mint 3 százalékpontot kúsztak felfelé, egészen 16,5 százalékra. Ez az emelkedés nem teszi vonzóbbá az egy évnél rövidebb személyi hiteleket, főleg, hogy az 1 és 5 év közötti személyi kölcsönöket már egy kedvezőbb, az egy évvel korábbi 14,23 százalék helyett, majdnem 1 százalékponttal alacsonyabban 13,31 százalékos átlagkamaton lehetett felvenni. Hasonló a helyzet az 5 évnél hosszabb személyi hitelek esetében, ahol a 13 százalékos átlagkamatról egy év leforgása alatt fél százalékpontot süllyedve, 12,45 százalékos átlagos kamaton lehetett hozzájutni a hitelekhez.

Ezek alapján vizsgálva a kihelyezett fogyasztási hitel állományt, elsőre mindenképpen érdemes az egy évnél rövidebb kölcsönökre vetnie egy pillantást. Láthatjuk, hogy már tavaly januárban sem voltak népszerűek, azonban egy év leforgása alatt 2 milliárd forint forgalmat elveszítve, a 15 százalékára esett vissza az éven belüli személyi hitelek kihelyezése.

Ennél már jobban muzsikálnak az 1 év 5 év közötti személyi kölcsönök, ezekből ugyanis 1,77 milliárd forinttal többet vett fel a lakosság, így 17 százalékot bővült a kihelyezés. Az év rajtjának abszolút győztese azonban még így is az eddigi kedvenc, az 5 év évnél hosszabb személyi hitelek lettek. Ezekből a 2019 januári kihelyezéshez képest bő 7 milliárd forinttal többet vett fel a magyar lakosság, ezzel arányaiban is jelentőset, 32 százalékot emelve a kihelyezésen.

Ebből is látszik, hogy a magyar lakosságnak egyre fontosabb a kiszámíthatóság és a biztonság, nem csak a lakáscélú, de a fogyasztási hitelek esetében is. Ezzel együtt szükséges megjegyezni, hogy az MNB statisztikáiban a fentemlített hitelek esetében az átlagos kamatok vélhetően a futamidők alapján oszlanak meg, mivel a kalkulátorunkban csak fix kamatperióduson találtunk ajánlatokat. Nézzünk is pár példát a legnépszerűbb fix kamatperiódusú személyi hitelekre a Pénzcentrum kalkulátorából.

A Pénzcentrum kalkulátorában található személyi hitel ajánlatok közül az UniCredit kínálja a legalacsonyabban 7,82 százalékon a fix kamatperiódusú kölcsönét. Ugyanígy a Cib, Raiffeisen és MKB bankoknál is a 12,45 százalékos átlagos kamat alatt juthatunk fix személyi kölcsönhöz. Találhatunk azonban a Budapest Banknál, Cetelemnél és Erste Banknál is olyan ajánlatokat, amelyek a mért átlagnál magasabb kamaton vehetünk fel.

