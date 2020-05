Operatív Törzs: folynak a tárgyalások a határnyitások előkészítéséről

Folynak a tárgyalások a határnyitások előkészítéséről - jelentette be az Operatív Törzs mai napon tartott tájékoztatóján Kiss Róbert rendőralezredes.

Megnyílik mindegyik magyar-román átkelőhely - közölte Kiss Róbert. Hozzátette: Sok kérdés érkezik a további határnyitásokkal kapcsolatban, Magyarország kormánya folyamatos egyeztetéseket folytat a további határnyitások előkészítéséről. Kiemelte: a napokban megjelent a kormányrendelet a magyar-osztrák határral kapcsolatban, miszerint négy nappal nem régebbi negatív koronavírus-teszttel át lehet lépni a határt.

850 hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt 24 órában, több mint 11 ezer főre vonatkozik a hatósági házi karantén.

- ismertette a friss adatokat.

Az elmúlt 24 órában 43 új eset volt és 3 újabb fő hunyt el - kezdte a friss számok ismertetését az országos tisztifőorvos. Növekszik a gyógyultak száma, így 1659 az aktív fertőzöttek száma. A budapestiek aránya 45%, a vidékiek aránya 55% a fertőzöttek között. A fővárost és az összes megyét külön kezeljük és értékeljük az adatokat - mondta el Müller Cecília.

Az arányok napok óta kiegyenlítődnek, közel azonosak a számadatok egyik napról a másikra, tendenciózusan csökken az aktív fertőzöttek száma, a járvány lefelé menő időszakában vagyunk. A járványügyi készültséget fenn kell tartani, minden adatra oda kell figyelni, bármilyen apró elmozdulás fel kell, hogy keltse a figyelmet, hogy kontroll alatt tarthassuk a járványt - tette hozzá Müller Cecília.

A 43 új eset 7 megyéből származik, Budapestről 16 pozitív eset került felfedésre. Zalában regisztráltak egy családi halmozódást, ebből a megyéből 10 fővel növekedett az esetszám tegnaphoz képest. A területi eloszlást tekintve a 100 ezer lakosra jutó pozitív személy Budapesten a legmagasabb, Zala Megye a második, a harmadik legfertőzöttebb pedig Komárom-Esztergom megye.

Újraindulnak a kampányoltások



A kampányoltások iskolai újraindításával kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy a hepatitis-B és a HPV elleni védőoltásokkal vannak lemaradva, amelyet ősszel elkezdtek és márciusban lett volna a folytatásuk, ezt nem mindenki kapta meg. Ezek kerülnek most pótlásra. Erről az intézmény, az egészségügyi szolgáltatók, a kormányhivatalok és a szülők is értesítést kapnak majd. Fontos, hogy még most megkapják a diákok, ne csússzon a következő kampányoltási időszakra. Nagy érték, hogy Magyarországon kötelező védőoltási rendszer van - tette hozzá Müller Cecília.

Üzent az irodaházaknak a tisztifőorvos

Az irodaházak üzemeltetőinek azt üzeni Müller Cecília, hogy ha külön irodahelyiségek vannak, ott nem valószínű a zsúfoltság, könnyen megoldható a távolságtartás. Fontos a szellőztetés, előzetesen a klímaberendezések karbantartása és a fokozott takarítás, fertőtlenítése javasolt.

Kerüljük a zsúfoltságot a szociális helyiségekben, nem javasolt a túl nagy társaságok összeverődése.

