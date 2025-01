Ez hihetetlen, ők a magyar szuperhitel igazi nyertesei: ingyen kaptak egy fél lakást

Látványosan veszít vonzerejéből a babaváró hitel – a 2020 óta eltelt időszakban minden évben kisebb összeg került kihelyezésre, mint az azt megelőzőben. Bár a konstrukció vonzerején sokat rontott a 2024 elejétől életbe lépett szigorítás, de minden bizonnyal legalább ugyanilyen fontos tényező, hogy a maximálisan igényelhető hitelösszeg jelentős mértékben elinflálódott annak 2019-es bevezetése óta, amin az ugyancsak 2024 elejétől megvalósult 10%-os emelés sem segített túl sokat.

Több mint öt évvel ezelőtt, 2019. július 1-jén startolt el a babaváró hitel. A konstrukció kezdetben igen nagy népszerűségnek örvendett – az ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabadon felhasználható hitelből már az első hónapban 65,27 milliárd forintot vettek fel a magyar házaspárok, míg a másodikban ennél is jóval többet, 114,11 milliárd forintot.

2019-ben összesen 471,61 milliárd forint került kihelyezésre, majd a rákövetkező 2020-as (első teljes) évben már 618,38 milliárd forint. A termék iránti érdeklődés ezt követően fokozatosan csökkent – 2021-ben 550,41 milliárd, 2022-ben 457,19 milliárd, 2023-ban pedig 270,46 milliárd forint került kihelyezésre.

Bár a 2024-es adatokat egyelőre csak novemberig bezárólag ismerjük, de szinte biztosan kijelenthető, hogy a tavalyi eredmény is elmarad majd a korábbi, vagyis a 2023-as év eredményétől. Tavaly január-novemberben ugyanis 229,72 milliárd forint került kihelyezésre, míg a havonta átlagosan kihelyezett hitelösszeg 20,88 milliárd forint, az egy hónap alatt kihelyezett legnagyobb összeg pedig 24,04 milliárd forint volt.

Mindezek alapján várhatólag 250 milliárd forint alatt marad majd a 2024 egészében kihelyezett új babaváró hitelek összege.

Pedig a tavalyi eredményeket még meg is „szépíti” az a tény, hogy 2024. januártól 11 millió forintra emelkedett az addig 10 millió forintos maximális hitelösszeg – tehát az érdeklődés valójában még annál is jobban visszaesett, mint amit a fenti számok elsőre sugallnak.

Mindez jól látszik az újonnan kötött szerződések darabszámán is – 2023 első tizenegy hónapjában 23 389, míg 2024 január-novemberben 21 114 darab új szerződés született, ami 9,7%-os visszaesést jelent. Ezzel szemben a 2024 január-novemberben kihelyezett hitelösszeg csak 0,5%-kal esett vissza az előző év azonos időszakának kihelyezéséhez képest.

Több okból csökkenhet a népszerűség

A hitel iránti érdeklődés 2024-es csökkenését jelentős részben magyarázhatja a jogosultsági feltételek ugyancsak tavaly életbe lépő szigorodása. Ezzel ugyanakkor nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy miért csökkent a hitel iránti érdeklődés már a 2020-2023 közötti időszakban is.

Nos, ha nem is ez az egyetlen oka, de minden bizonnyal szintén fontos tényező, hogy az igényelhető hitelösszeg ma már sokkal kisebb vásárlóerővel bír, mint 2019-es bevezetésekor.

A szabadon felhasználható babaváró lakásvásárlás esetén – bizonyos megkötésekkel – önerőként is felhasználható. Csakhogy az 5,5 évvel ezelőtti lakásárak lényegesen alacsonyabbak a mostaninál, így a 11 milliós hitelösszeg már csak egy jóval kevésbé izmos önerőt tud képviselni, mint a 2019-es 10 milliós.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2019 második felétől 2023 végéig 73,7%-kal emelkedtek a magyarországi lakásárak. Ha ebből indulunk ki, akkor azt mondhatjuk, hogy mostanra legalább 17,4 millió forintra kellene felemelni a babaváró maximális hitelösszegét ahhoz, hogy egy lakásvásárlás esetén ugyanakkora vásárlóerővel bírjon, mint 2019-ben tette azt.

De használhatunk egy másik megközelítést is – ugyancsak a KSH adatai alapján 2020. I. negyedévében országosan 20,1 millió forint volt a használt lakások átlagára. Mindez azt jelenti, hogy a babavárósok egy átlagos használt lakásnak közel a felét ki tudták fizetni az ingyenhitelből – feltéve persze, hogy meg is születtek a hitelfelvételkor vállalt gyerekek.

Ezzel szemben 2024. II. negyedévben már 32 millió forint volt a használt lakások országos átlagára, aminek a 11 millió forint már csak a 34,4%-át tette ki. Ha ezekből az adatokból kiindulva közelítjük meg a dolgot, és azt szeretnénk, hogy a hitelösszeg most is kitegye az átlagos lakásár felét, úgy a hitelösszeget 16 millió forintra kellene felemelni.

Az új lakások átlagárából kiindulva még magasabb emelésre lenne szükség. A már említett KSH-adatok alapján 2020. I. negyedévben országosan 34,8 millió forint volt az új lakások átlagára, aminek az akkori 10 millió forintos maximális hitelösszeg a 28,7%-át tette ki. Ezzel szemben 2024. II. negyedévben 64,8 millió forint volt az új lakások átlagára, aminek a 28,7%-a 18,6 millió forint.

A különböző megközelítések alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a babaváró hitel jelenleg 16 millió – 18,6 millió forint közötti maximális hitelösszeggel tudna ugyanannyira vonzó lenni, mint 2019-ben volt, feltéve persze, hogy a hitelfelvevők lakásvásárlás céljából igényelnék a kölcsönt.

Bizonyos esetekben még mindig megérheti

A fentiek ellenére még mindig sokak számára megérheti a babaváró hitelt felvenni, hiszen – mint írtuk – annak összegét egyáltalán nem vagyunk kötelesek lakáscélra fordítani. Könnyen lehet tehát, hogy a fent felvázolt folyamatok ellenére is valaki olyan hitelcéllal rendelkezik, amire nagyon is elég a 11 millió forint.

Arról nem is beszélve, hogy már egyetlen gyerek megszületésével is végig kamatmentessé válik a hitel – tehát ha tudjuk, hogy a hitelfelvételt követő 5 évben mindenképp gyereket szeretnénk vállalni, akkor már biztosan megéri azt felvenni, függetlenül az erodálódott vásárlóerőtől. Nyilván mondanunk sem kell, hogy ez fokozottan igaz akkor, ha két vagy akár három gyerekünk is születik, hiszen előző esetben a tőketartozás 30%-át, utóbbiban pedig a teljes tőketartozást elengedik.

Ebben az esetben a babaváró még mindig egy rendkívül kedvező megoldás lehet valamilyen hitelcél megvalósítására, vagy akár befektetésnek is egy kiváló kezdőtőke lehet. Nyilván ezek a megfontolások is közrejátszanak abban, hogy bár a babaváró iránti kereslet jelentősen megcsappant az utóbbi években, de még így is több mint 220 milliárd forint került kihelyezésre a tavalyi évben.