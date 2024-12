Újabb pénzügyi vállalat kapott gigabírságot a nyakába: nekik sem kegyelmezett az MNB

Az MNB 55 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Noro Financial Investments Zrt.-re felügyeleti engedély nélküli hitel- és pénzkölcsönnyújtás miatt, s azonnali hatállyal megtiltotta a jogosulatlan tevékenység további folytatását. A társaság nemcsak kölcsönt nyújtott vállalatoknak, de még folyamatosan lehívható hitelkeretet is fenntartott számukra.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – rendőrségi közreműködéssel, előzetes bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott le annak tisztázására, hogy az esztergomi székhelyű Noro Financial Investments Zrt. – egyebek mellett – végzett-e üzletszerűen, a pénzügyi felügyelet engedélye nélkül pénzkölcsönnyújtási és hitelezési tevékenységet.

A vizsgálat megállapította, hogy a Noro Financial Investments Zrt. több gazdasági társaság számára nyújtott kölcsönöket, amelyek együttes összege több száz millió forintra rúgott. Emellett az általa megkötött szerződések alapján több cég számára jelentős összegű hitelkeretet is fenntartott, amelyből az érintett vállalatok – egyoldalú lehívó levelek révén – együttesen szintén több száz millió forintnyi összeget vettek igénybe. Ezek az ügyletek nem minősültek (az MNB engedélye nélkül is végezhető) csoportfinanszírozásnak.

A piacfelügyeleti eljárásban az MNB feltárta, hogy a Noro Financial Investments Zrt. e tevékenységeit üzletszerűen – azaz rendszeresen, nyereség céljából (kamatot felszámítva), s előre egyedileg meg nem határozott ügyfélkörben – végezte. A társaság ugyanakkor nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez az MNB engedélyével. A pénzügyi felügyelet így megállapította, hogy a társaság jogosulatlanul nyújtott pénzkölcsönöket és tartott rendelkezésre hitelkeretet.

Az MNB mindezek alapján ma publikált határozatában az engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt 55 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta a Noro Financial Investments Zrt.-t, valamint azonnali hatállyal megtiltotta a jogosulatlan tevékenység folytatását és a társaságról figyelmeztetést tett közzé honlapján. A feltárt jogsértés miatt jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanújával az MNB feljelentést is tesz. Emellett a piacfelügyeleti eljárás elhúzására, akadályozására irányuló magatartás tanúsítása miatt a felügyelet két céggel szemben eljárási bírságot is kiszabott.

A piacfelügyeleti bírság összegének megállapítása kapcsán az MNB figyelembe vette a társaság által elért vagyoni előnyt, illetve súlyosító körülménynek minősült, hogy a Noro Financial Investments Zrt. engedély nélküli tevékenységét huzamosabb időn át végezte.

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA