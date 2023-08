Örülhetnek a hiteligénylők: így úszd meg a több hónapos várakozást, még a határidők letelte előtt

Sikerült radikálisan lerövidíteni a Babaváró hitel elbírálásának idejét. Ez pedig kifejezetten jó hír azoknak, akiket sürget az idő.

Pár héttel ezelőtt jelent meg a kormányrendelet, aminek értelmében átalakul január 1-jétől a Babaváró hitel. Ennek értelmében a hitelösszeg 10 millió forintról 11 millió forintra emelkedik, ugyanakkor 2024-től nem igényelhetnek azok a párok Babaváró hitelt, ahol a feleség már betöltötte a 30. évét. Ezeket a párokat pedig most kifejezetten sürgeti az idő.

Kardinális kérdés ugyanis, hogy mennyi időt vesz igénybe az igénylési folyamat, ugyanis az elbírálás és a folyósítás ennek csak egy kis része. A bankoknak a bírálatra 10 munkanapja van, ez viszont sokkal hosszabb is lehet, ha a dokumentumok hiányosak – írja a HVG. Azonban most a Bankmonitor felgyorsította ezt a folyamatot, olyannyira, hogy a 10 munkanap helyett akár 2 nap alatt is megtörténhet a bírálat. Ráadásul csak egyszer, az aláíráskor kell bemenni a bankba emiatt.