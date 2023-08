Totális mélyponton a magyar ingatlanpiac: indulhat az utolsó hajrá az ilyen lakásokért, ketyeg az óra

November–december környékén a CSOK-os vevők last minute rohamára számítanak a lakásépítők - írja a Világgazdaság. Már nagyon közel lehet a 2008-as válság utáni mélyponthoz a lakáspiac, a kereslet és az új építésű kínálat ugyanis egyaránt 40 százalékkal csökkent. Az elmozduláshoz azonban olcsóbb lakáshitelre és kedvezőbb piaci hangulatra van szükség.

Mélyponton lehet a lakáspiac szakértők becséle alapján. Ez a 2008–2011-ben látott évi 90 ezer tranzakció lehet, amire a családi állapot változásából, az új élethelyzetekből adódóan van szükség bármilyen gazdasági helyzetben is – mondta a lapnak Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke. A szakember szerint év végén még számítani lehet arra, hogy a jelenlegi támogatással élni akaró CSOK-osok megjelennek, és új építésű lakásokat vásárolnak nagyobb számban.

Felhívták a figyelmet: a közhiedelemmel ellentétben nemcsak az elkészült, még az idén használatbavételi engedélyt szerzett lakásokra igényelhető a CSOK, hanem azokra is, amelyek átadása később esedékes, de a végleges adásvételi szerződést még az idén megkötik rá, és a hivatalos CSOK-igénylést beadják a bankjuknál. Ezekre a CSOK-ot és a CSOK-hitelt is lehet igényelni, a városokban is, ahol 2023 végén megszűnik a jelenlegi otthonteremtési támogatás.

Bizonyított tény, hogy 5 százalékos kamatszint felett megszűnik a lakossági hitelfelvételi hajlandóság, a mostani 8 százalék körüli kamatszinteket nézve tehát ezt a 3 százalékos különbséget kellene az államnak megtámogatni, amitől lendületbe jönne a kereslet - írják. A szakértő szerint fordulópontot a jelenleginél jobb makrogazdasági hangulat és hiteltámogatás hozhat csak.

Áresést hiába várnak az újlakás-piacon, aki erre vár, nem számolt a költségek emelkedésével és a kínálat jelentős csökkenésével. Az árak az utóbbi negyedévekben nominálisan stagnáltak, ami reálértéken csökkenést jelent. Változás a következő évben várható, amikor is a növekvő költségek és a növekvő kereslet egy moderált inflációt követő áremelést valószínűsít

– szögezte le Kiss Gábor.

Aki rendelkezik végleges adásvételi szerződéssel, és bejelenti a banknál a CSOK-igénylését, még igénybe tudja venni a vásárláshoz a támogatást és a hitelt is. Fontos, hogy nem kell az ingatlannak év végéig elkészülnie, nem kell használatbavételi engedélyt sem szerezni rá, a bankok által adott hitel „rendelkezésre tartási ideje” egy-két év, ez az, ami az időlimitet adja - emelik ki. Vagyis

2025 decemberéig lehet felhasználni a CSOK-ot és a CSOK-hitelt együttesen az addig átadott, használatbavételi engedélyt szerző épületben lévő lakásokra. Vásárolni CSOK-kal városi új lakást év végéig lehet, de fizetni később is.