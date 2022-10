Kegyetlen hitelcsapdába sétálhatnak az állami alkalmazottak: fizetésük nagy részét levonhatják

Nem egyedi eset, hogy az állami szférában dolgozók jövedelmének a harmada-fele helyett jóval nagyobb részét elviszik a hitelezők. Legyen akármennyi hivatalosan a fizetésük, csupán 142 500 forintot utalnak nekik - írja a 24.hu. Az eljárás annak ellenére jogszerű, hogy milyen kegyetlennek tűnik.

A végrehajtási törvény szerint korlátlanul elvonható a fizetésnek az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse feletti része. 2008-ban talán még a 1425 000 forintos korlát méltányos lehetett, 2022-ben viszont már sokkal kevesebbre elég - az összeg azonban 14 éve nem változott. Ennek oka, hogy a nyugdíjminimumot 2008 óta nem emelték, azóta is 28 500 forint. Pedig az öregségi nyugdíjminimum sok juttatás alapján is képezi, mint - a teljesség igénye nélkül - a az aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, települési támogatás, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság, a baleseti táppénz összege, a gyes, a gyet és az anyasági támogatás, a méltányossági nyugdíj, és még rengeteg más esetben is törvényi szerepe van a több mint egy évtizede rögzített összegnek.

Egy jelenleg is aktív végrehajtó a lapnak elmondta: a jogalkotói szándék 1994-ben az volt, hogy akinek viszonylag magas a munkabére, annak az esetében gyorsan térüljön meg a tartozás, viszont az eredeti szabályozás felett eljárt az idő. 2008-ban ugyanis a 142 500 forint meghaladta az akkori nettó átlagkeresetet, most jócskán alatta van. Hozzátette, hogy a végrehajtók általában nem kérik a korlátlan levonást, a letiltás ettől függetlenül jogszerű.

Jelen állás szerint jövőre is marad 28 500 forint a nyugdíjminimum, mivel a nyáron elfogadott, 2023-as költségvetési törvényben nem szerepel ennek emelése.

A folyamatos levonások után még mindig több mint 9 millió forint tartozásom van, pedig már rég visszafizettem a felvett összegek többszörösét is

– magyarázta helyzetét egy háromgyerekes rendőr, akinek helyzete egy kétségbeejtőbb: „Elkeseredés, kilátástalanság. A maradék egyre inkább csak az éhenhaláshoz elég. Ha nem lennének a gyermekeim, akik a gyermektartásból éltek/élnek, már hagytam volna a fenébe az egészet, így még kitartok, de hogy mit hoznak az elkövetkezendő hónapok, ki tudja?” - írta.