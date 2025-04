650 millióból újul meg a Hortobágy legféltettebb kincse: kiderült, mit terveznek

A tavak Hortobágy történetének legöregebb halastavai, melyek jelentősen feltöltődtek és erodálódtak az évek során. A Hortobágyi Öregtavak jelenlegi formájában egy 1850 hektáros tóegységet alkot, most pedig mintegy 650 millió forintos uniós forrásból újulhatnak meg.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága sikeresen elnyert 650 millió forint vissza nem térítendő támogatást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében a „Hortobágyi Öregtavak vízellátásának és természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című projekt megvalósítására. A fejlesztés célja, hogy a Hortobágyi Öregtavak halastórendszerének azon részeit, amelyek alkalmasak az extenzív akvakultúra fenntartására, működőképes állapotban tartsák. Ez a természetközeli szemléletű halgazdálkodás olyan haltermelést jelent, amely a természetes táplálékbázisra támaszkodik, és elengedhetetlen a Hortobágy jelentős vizes élőhelyének ökológiai egyensúlyának megőrzéséhez.

A fejlesztés keretében megújulnak a halastavak vízellátását és szabályozását biztosító műtárgyak, valamint helyreállítják a halastó egyéb létesítményeit, így többek között a teleltető medencéket, a tápcsatorna egyes szakaszait és a lehalászóhelyeket is kialakítják. Emellett a főgát közlekedési funkcióját is biztosítják a korszerűsítés során. A Hortobágyi Öregtavak – más néven Hortobágyi-halastó – jelenleg egy 1850 hektáros tóegységet alkot, amely a Ramsari Egyezmény által is védett, nemzetközi jelentőségű vizes élőhely. Ez a terület Közép-Európa egyik legfontosabb madárélőhelye, ahol évente több tízezer vándormadár áll meg pihenni.

A projekt nemcsak természetvédelmi, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű. A halgazdálkodás fenntartása ugyanis szoros összefüggésben áll a természetvédelmi értékek megőrzésével, és hozzájárul a helyi gazdaság stabil működéséhez is. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a beruházás példaként szolgálhat más hazai természetvédelmi fejlesztések számára is, hiszen a természeti értékek bemutatása és a turizmus fejlesztése egyaránt szerepet kap benne.

A fejlesztés előkészítési szakasza 2026 nyaráig tart, ez idő alatt készülnek el a részletes tervdokumentumok és történik meg a szükséges engedélyek beszerzése. Ezt követően kerülhet sor a kivitelezést végző cég kiválasztására közbeszerzési eljárás útján. A munkálatok várhatóan 2027 elején kezdődnek meg, és 2029 nyarán zárulnak le. A projekt révén a Natura 2000 hálózat egyik gyöngyszeme még gazdagabbá válik, és lehetőséget teremt arra, hogy a jövő generációi is megismerhessék a Hortobágy ezen egyedülálló élőhelyét.