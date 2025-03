Sokkoló! Kóborló kutyák riogatják a gyerekeket és törnek be a portákra a Balaton közeli városban

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Egyre súlyosabb problémát jelent Lengyeltóti utcáin a kóbor kutyák. A felelőtlen állattartás miatt kiszabadult ebek szemetet borogatnak, udvarokra törnek be, és sok esetben már a lakosok mindennapjait is veszélyeztetik. A helyzet annyira elviselhetetlenné vált, hogy az önkormányzat most radikális lépéseket vezet be: kutyaösszeírás és szigorú bírságok várják a gazdákat, akik nem tartják be a szabályokat

A Lengyeltóti utcáin egyre gyakoribbá váló jelenség, hogy kutyák csapatokban kóborolnak, szemeteseket borogatnak, és a lakosok udvaraira is betörnek. A helyzet már évek óta fennáll, de mostanra annyira eldurvult, hogy az önkormányzat kénytelen volt közbeavatkozni - írta a Sonline. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Rengeteg gazdának van kutyája, de sokan nem törődnek velük, így ezek az állatok az utcákon csatangolnak, mintha kóbor kutyák lennének" – nyilatkozta Nagy Máté, Lengyeltóti polgármestere. A problémát tovább súlyosbítja, hogy egyes kutyák vélhetően vadászatok során szöktek el, másokat pedig egyszerűen az utcára engedtek gazdáik. Áprilistól szigorú intézkedések lépnek életbe Az önkormányzat házról házra járva fogja összeírni a kutyákat, és aki nem tudja igazolni kedvence chipjét és oltásait, akár többmilliós bírságra is számíthat. A kutyatartók március 31-ig pótolhatják a szükséges dokumentációkat, különben áprilistól komoly következményekkel kell számolniuk. A legnagyobb probléma, hogy sok gazda nem biztosít megfelelő tartási körülményeket: nincs kerítés, kennel, és a kutyák szabadon kószálnak. Ráadásul sokan nem tudják, hogy a kutya halálát vagy tulajdonosváltását hivatalosan be kell jelenteniük, amit a polgármester elmondása szerint sokan nem tesznek meg. A kutyák nemcsak az utcákon kóborolnak, hanem reggelente és délutánonként csapatokban követik a gyerekeket iskolába és óvodába. Az önkormányzat januárban kutyabefogó akciót szervezett, és több kutyát elszállítottak, de a helyzetet továbbra is súlyosbítja, hogy a település kutyanyilvántartása rendkívül elavult. Emiatt sok esetben nem lehet visszakövetni, hogy a befogott állatoknak van-e gazdájuk. A szigorú ellenőrzések és a befogó csapdák A hatóságok a problémás területeken élvefogó csapdákat helyeznek ki, és a kutyátartók rendszeres ellenőrzésére is számíthatnak. A gazdáknak, akik nem biztosítanak megfelelő tartási körülményeket vagy nem regisztrálják megfelelően kutyájuk chipjét és oltásait, bírságra kell számítaniuk. A kutyák, akik nem rendelkeznek azonosítóval, begyűjtésre kerülnek. „Akinek nincs chipje, nincs oltása a kutyájának, az számíthat a szankciókra" – figyelmeztetett Nagy Máté, polgármester. Az önkormányzat célja, hogy a felelőtlen kutyatartók ellen hatékonyan lépjenek fel, és biztosítsák, hogy a kutyák biztonságosan, megfelelő körülmények között éljenek a településen

