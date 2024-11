Ítéletet mondott a Versenyhivatal a problémás MVM számlák ügyében: érdekes döntés született

Nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next) számlázási gyakorlata – állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Ebből következően a GVH megszüntette az úgynevezett „rezsibox”-ügyben, július elején indított versenyfelügyeleti eljárást. A nemzeti versenyhatóság egy évvel ezelőtt hangsúlyozta, hogy az ügyben nem állnak fenn a versenyfelügyeleti eljárás megindításának a feltételei. A bíróság döntése alapján ugyanakkor a GVH újra megvizsgálta a „rezsibox”-ot érintő tájékoztatási körülményeket, majd megállapította, hogy az eljárás okafogyottá vált.

2023 őszén kapott bejelentést a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az MVM Next földgáz egyetemes szolgáltatásra irányuló számlázási gyakorlatával kapcsolatban. A versenyhivatal vizsgálói megvizsgálták a földgázra vonatkozó bejelentést, egyebekben adatokat kértek mind a bejelentőtől, mind a bejelentett vállalkozástól, figyelembe vették a beérkezett adatszolgáltatások információit, a rendelkezésre álló egyéb dokumentumokat, és értékelték a releváns tényeket. Mindezek alapján a bejelentéses eljárásban a GVH arra a megállapításra jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás indításának feltételei nem álltak fenn.

A bejelentés lezárását követően a bejelentő – a jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségével élve – bírósághoz fordult, azt kérve a Fővárosi Törvényszéktől, hogy helyezze hatályon kívül a GVH döntését és kötelezze versenyfelügyeleti eljárás megindításra a versenyhatóságot. A bíróság helyt adott a bejelentő kereseti kérelemében foglaltaknak és versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását rendelte el az ügyben.

A bíróság ítéletében foglaltak, illetve a villamos energia egyetemes szolgáltatás kapcsán érkezett újabb bejelentés értékelése során beszerzett adatok, továbbá saját adatgyűjtések alapján a versenyhatóság a 2024. július 5-én indított versenyfelügyeleti eljárásban azt vizsgálta, hogy az MVM Next 2022 augusztusától kezdődően a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatása keretében kibocsátott számlákon, az ún. „rezsibox”-ban feltüntetett megtakarítás bemutatása nem ütközik-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába.

A versenyfelügyeleti eljárásban a GVH megállapította, hogy a „rezsibox”-ban szereplő tájékoztatás tartalmát jogszabály írja elő, mely elsődlegesen arra irányul, hogy a hatósági árrögzítés (rezsicsökkentés) tényéről és következményeiről az MVM Next informálja az egyetemes szolgáltatásban részesülő lakossági fogyasztókat. A „rezsibox”-ban megjelenő tájékoztatás megjelenítése tekintetében az MVM Next saját döntési, cselekvési önállósággal nem bír. A tájékoztatás elsősorban a rezsicsökkentésről, mint kormányzati intézkedésről szól, az csak közvetetten áll kapcsolatban a földgáz- illetve villamos energia egyetemes szolgáltatás keretében történő értékesítésével. A jogszabályban rögzített hatósági árból fakad, hogy a lakossági fogyasztók kedvezményes áron kapják az energiát, nem pedig az MVM Next önálló kereskedelmi megfontolásaiból.

Mindezek alapján a Gazdasági Versenyhivatal arra következtetésre jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált gyakorlat nem azonosítható az MVM Next önálló piaci magatartásával, azaz csak közvetetten kapcsolatható az egyetemes szolgáltatás nyújtásához. Így a GVH megállapította, hogy az MVM Next számlázási gyakorlata nem minősül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 2. § (d) bekezdésében előírt kereskedelmi gyakorlatnak. Ezért az Fttv. rendelkezései – tárgyi hatály hiányában – nem alkalmazhatók a versenyfelügyeleti eljárással érintett magatartás vonatkozásában. Mivel az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a GVH hatásköre kizárólag Fttv. hatálya alá tartozó magatartás(ok) vizsgálatára terjed ki, így a versenyhatóság megállapította, hogy az eljárás lefolytatására nincs hatásköre, amelyre tekintettel a versenyfelügyeleti eljárás okafogyottá vált, így azt a GVH megszüntette.